V preventivní karanténě je 419 policistů, nakažený je jeden

Zdravotní stav policisty pozitivně testovaného na koronavirus je podle ředitele policie v Olomouckém kraji Tomáše Landsfelda velmi dobrý. "On je jeden z těch případů, které neměly žádné příznaky," řekl dnes Landsfeld České televizi. Policista se podle něj nechal testovat proto, že byl v kontaktu s nakaženým.

Za uplynulých 24 hodin bylo umístěno do karantény dalších 145 policistů, celkem jich je 419. Potvrzený pozitivní výsledek na koronavirus měl stále pouze jeden z nich.#policiepp — Policie ČR (@PolicieCZ) March 17, 2020

Policejní prezidium v neděli informovalo o tom, že s ohledem na ochranu před nákazou omezí tzv. bagatelní činnost, při které policisté přijdou do kontaktu s lidmi. Týká se to mimo jiné preventivních dopravních kontrol a upraveno bylo i vnitřní fungování v úřadovnách a služebnách. Vnitřní doporučující stanovisko vydal v sobotu policejní prezident Jan Švejdar.

Podle dřívějšího vyjádření policejního prezidia to ale rozhodně neznamená, že by policisté přestali vykonávat svou práci. Pouze omezí výkon "bagatelní" činnosti. Zároveň bylo policistům doporučeno, aby co nejvíc agendy vyřizovali bezkontaktně. Policejní sbor čítá asi 40.000 příslušníků.

Oblast v katastru Litovle, odkud pochází jediný nakažený policista, hygienici kvůli extrémnímu výskytu koronaviru uzavřeli. Podle hejtmana Ladislava Oklešťka tam v pondělí bylo 25 potvrzených případů a až tisíc kontaktů s vazbou na pozitivní případy.

Od pondělka platí v celé zemi z rozhodnutí vlády zákaz volného pohybu lidí s výjimkou cest do práce, pro základní životní potřeby nebo k lékaři. Uzavřeny jsou hranice.