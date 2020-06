V4 se shodla na nákupu malorážné munice. Projekt má být dokončen ještě letos

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Česko bude dál vést projekt společného nákupu munice v rámci zemí visegrádské čtyřky (V4 - Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) i poté, co předá předsednictví Polsku. Země se shodly na nákupu malorážné munice. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) to řekl na dnešní tiskové konferenci po jednání se svým slovenským a maďarským protějškem a s náměstkem polského ministra obrany. Věří, že projekt by mohl být dokončen ještě letos. Nákup by měl být uskutečněn přes alianční agenturu NSPA.