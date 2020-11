Velitelem Hradní stráže byl jmenován plukovník Ackermann, maskáče nahradí nová uniforma

Ovčáček zveřejnil fotografie, na kterých Ackermann za přítomnosti Kývaly a náčelníka vojenské kanceláře prezidenta republiky Jana Kaše přebírá prapor Hradní stráže.

Novým velitelem Hradní stráže byl na Pražském hradě jmenován plukovník Ing. Jaroslav Ackermann, MBA. pic.twitter.com/FzPKS43FaL — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) November 30, 2020

Ackermann (50) vystudoval Vojenskou vysokou technickou školu v Liptovském Mikuláši. Po studiu nastoupil k raketovému vojsku, kde postupně působil na různých funkcích. V červenci byl jmenován velitelem protiletadlového raketového pluku. Jeho nástupcem se stal dosavadní náčelník štábu 25. protiletadlového raketového pluku Luděk Teger (49).

Kývala (54) k Hradní stráži nastoupil v březnu 2017. ČTK minulý týden řekl, že své více než tříapůlleté působení u Hradní stráže považuje za vrchol vojenské kariéry a že na vrcholu chce odejít. Služební poměr ukončí po 36 letech. "Mám své odsloužené, mám za sebou zahraniční operace, službu u několika útvarů v různých funkcích a pozicích. Teď budu chtít trochu svůj život zpomalit," dodal. Má několik pracovních nabídek, vážně zvažuje jednu.

Kývala také řekl, že nový velitel by měl zrevidovat dosavadní koncepci Hradní stráže. Koncepce například rozšířila počet vojáků Hradní stráže, naplněnost stráže je nyní na 76 procentech, do plného stavu je potřeba asi 220 vojáků. Na výcviku ve Vyškově jsou čtyři desítky nových uchazečů o službu u Hradní stráže.

Ackermanna čeká kromě náboru i rozvoj nemovité infrastruktury či dozbrojení. Vojáci by měli dostat nové útočné pušky Bren 2, modernizaci čeká granátomet RPG-7. Připravuje se také nová uniforma pro strážní jednotky. Při službě na Pražském hradě by měly nahradit klasické maskáče. Pro slavnostní příležitosti či pro hlídky u vchodů do Pražského hradu bude Hradní stráž dál používat slavnostní uniformy od Theodora Pištěka z 90. let.