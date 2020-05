Velitelství pozemních sil armády se přesouvá z Prahy do Olomouce

Armáda od začátku letošního roku změnila systém svého velení a řízení z dvoustupňového na třístupňový. V souvislosti s touto změnou se na velitelství pozemních sil zvýšil počet služebních míst o několik desítek. Do současných prostor na pražském generálním štábu by se tak již nevešlo. A to i proto, že bylo nově zřízeno velitelství pro operace, které bude sídlit na generálním štábu. "Důvodem redislokace velitelství jsou změny v organizační struktuře armády, s nimi související nárůst počtů příslušníků jednotlivých organizačních celků a potřeba efektivního nakládání finančními prostředky," uvedla Dvořáková.

Stěhování začne ve středu, skončit by mělo v polovině příštího týdne. Náklady armáda vyčíslila asi na osm milionů korun. Velitelství pozemních sil dostane k dispozici prostory, které armáda dosud využívala. "Kapacitně velitelství pojmou bez toho, že by již přítomné jednotky musely kasárna opustit. Byly provedeny pouze nezbytné úpravy jako například vymalování, položení nové podlahové krytiny nebo vybavení nábytkem," podotkla mluvčí.

Podle velitele pozemních sil Ladislava Junga se přesun nyní týká 140 lidí, celkově ale bude mít velitelství 190 příslušníků. "Určené prostory převezmeme do konce prvního červnového týdne. V následujících dnech prověříme funkčnost všech systémů a komunikačních kanálů s nadřízenými i podřízenými celky, stejně jako nastaveného denního pracovního rytmu velitelství tak, aby k 1. červenci 2020 mohlo velitelství zahlásit plnou připravenost k plnění úkolů," uvedl Jung.