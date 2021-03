Vláda podle poslanců ohrozí obranyschopnost, když nedá armádě 5 miliard

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Sněmovní výbor pro obranu vyzval vládu, aby do konce března armádě převedla slíbených pět miliard korun, jinak ohrožuje obranyschopnost státu. Poslanci výboru dnes zároveň přijali usnesení, ve kterém nesouhlasí s harmonogramem na přípravu zakázky na nákup bojových vozidel pěchoty za asi 50 miliard korun. Podpis smlouvy by totiž podle ministerstva obrany mohly připadnout nejdříve na přelom třetího a čtvrtého čtvrtletí, tedy do období voleb.