Vojáci dnes začnou pomáhat s pandemií na dalších šesti místech

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vojáci dnes odjeli pomáhat kvůli pandemii koronaviru do dalších šesti nemocnic a sociálních zařízení. V úterý pak nastoupí do dalších tří. ČTK to řekla mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková. K dnešnímu ránu pomáhalo bojovat proti pandemii koronaviru více než 700 vojáků na 126 místech. Další vojáci vypomáhají krajským hygienikům, když nestíhají obvolávat kontakty nakažených lidí.