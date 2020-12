Vojáci se budou učit, jak násilně vniknout do budovy

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Čeští vojáci začnou cvičit násilné vniknutí do budovy, tedy schopnost, která by jim pomohla při boji v zastavěných oblastech. Na kurzech, které armáda od příštího roku zavede, se budou učit vypáčit dveře, odstřelit zámek nebo jak vniknout do budovy pomocí nálože. ČTK to dnes sdělila Zuzana Králová, tisková a informační důstojnice 15. ženijního pluku.