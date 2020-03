Vojáci zpochybňovali prohlídky v kauze smrti Chána, Ústavní soud stížnost zamítl

Příslušník afghánských ozbrojených sil Chán zastřelil předloni na podzim českého psovoda Tomáše Procházku na afghánské základně Šindánd v provincii Herát. Afghánský voják byl zatčen a vzat do vazby západních sil. Vyslýchali jej Češi i Američané. Krátce poté, kdy byl vrácen afghánským jednotkám, muž zemřel. Následovalo vyšetřování na obou stranách Atlantiku.

Loni v červenci vojenská policie zasahovala na generálním štábu i v Prostějově. Jednotliví vojáci působí na různých úrovních v armádě. V ústavní stížnostech někteří poukazovali na to, že byli za pomoci zásahové jednotky zadrženi na pracovišti, že dobrovolně vydali policii to, co požadovala, a přesto prohlídka pokračovala. Domáhali se toho, aby soud prohlídky a jejich provedení označil za nezákonné.

Podle ústavních soudců ale vojáci nevyčerpali všechny opravné prostředky, což je podmínka podání ústavní stížnosti. Měli se nejprve obrátit na dozorového, poté případně na dohledového státního zástupce.

"Teprve po vyčerpání shora uvedených prostředků k ochraně svých práv a za situace, kdy by stěžovatelé nadále trvali na tom, že orgány veřejné moci zasáhly do jejich ústavně zaručených práv a svobod, mohou stěžovatelé podat ústavní stížnost a dovolávat se svých práv u Ústavního soudu," stojí v usnesení.

Časopis Respekt v únoru informoval, že Chána podle svědka při výslechu zbili vojáci USA. Zda se na bití podíleli i čeští vojáci, není jasné. Podle svědka měl ale po výslechu českými vojáky Chán na obličeji modřiny a krvácel. Armáda ČR informace nekomentovala.

Americká armáda vede podle Respektu kvůli smrti Chána vyšetřování proti osmi příslušníkům speciálních sil USA, z nichž čtyři jsou podezřelí z trestného činu zabití a násilného útoku. Česká vojenská policie podle dostupných informací prověřovala část vojáků přímo kvůli tomu, co se stalo v Afghánistánu, část pak kvůli tomu, zda na informace o události dostatečně reagovali.

Loni v létě byli obviněni čtyři příslušníci armádního Ředitelství speciálních sil. V listopadu pak bylo jejich stíhání státními zástupci kvůli nekvalifikovaně sepsanému obvinění zrušeno a vráceno k novému vyšetřování.