Vojenský speciál odletěl do Číny pro rychlotesty

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Z kbelského vojenského letiště dnes ráno odletěl vojenský speciál do Číny pro rychlé testy na nový typ koronaviru. ČTK to řekl mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. Zpět by se letadlo mělo vrátit v noci z úterý na středu.