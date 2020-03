Z Kyjeva odstartoval obří Ruslan, do Česka přiveze 106 tun ochranných pomůcek

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Z Kyjeva dnes v 11:00 vyletěl obří letoun Ruslan do Číny pro 106 tun roušek, respirátorů a testů na koronavirus nového typu, které dopraví do Česka. Na twitteru o tom informoval ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Už dříve do Číny odletělo z Česka pro zdravotnický materiál první letadlo Smartwings. Dopravce tam postupně vyšle postupně sedm letadel do dvou čínských měst.