Změna plánu. Vojenské lesy nebudou platit za pozemky u Vrbětic?

"Dotčené lesní porosty byly zasaženy výbuchy muničních skladů na konci roku 2014 a následně z důvodu pyrotechnické kontaminace znemožňující včasný zásah byly zasaženy kůrovcem. Porosty jsou tak již několik let bez hospodaření," uvádí dokument.

Podle něj se navíc nedá odhadnout stav poškození v okolí míst, kde munice vybouchla. V delším horizontu se i kvůli nízkým cenám dříví a vysokým nákladům na obnovu lesa nedá očekávat výnos z pozemků. Podle ministerstev tak nejde o veřejnou podporu.

Ve Vrběticích až do současnosti zasahují policisté, pyrotechnici a hasiči, kteří čistí tamní areál. Akce by měla skončit do poloviny letošního roku.

Při výbuších bylo zasaženo 1319 hektarů půdy, z toho zhruba 341 hektarů přímo v areálu. Majitelům pozemků se od explozí k dnešnímu dni vrátilo do užívání asi 952,5 hektaru, dalších zhruba 366,5 hektaru ještě zbývá uvolnit. V budoucnu by měly získat všechny pozemky a objekty v areálu do svého majetku Vojenské lesy a statky ČR, které na nich plánují hospodařit.

Sklad číslo 16 ve Vrběticích explodoval 16. října 2014, sklad číslo 12 pak 3. prosince téhož roku. Oba sklady si pronajímala ostravská firma Imex Group. Při prvním výbuchu zemřeli dva lidé. Policie exploze vyšetřuje jako úmyslné obecné ohrožení. Munice uskladněná v dalších skladech byla z Vrbětic odvezena.