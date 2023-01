Babiš nepřišel na hlasování o nedůvěře, protože má údajně virózu. Přesto šel včera na klenoty a dnes do debaty

Elektrárna Opatovice zprovoznila záložní zdroje tepla. Kvůli havárii horkovodu jsou od rána přerušené dodávky tepla do Hradce Králové, Pardubic a Chrudimi. Záložní zdroje by měly do dnešního večera obnovit tepelný komfort většině odběratelů, řekla ČTK mluvčí elektrárny Hana Počtová. Teplo z elektrárny proudí do 63.000 domácností v Hradci Králové, Pardubicích, Chrudimi a přilehlých obcí, do nemocnic, škol i podniků. Na rozdíl od jiných let elektrárna vloni nedělala celkovou tlakovou zkoušku rozvodné sítě.