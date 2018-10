Na výpadovku z Prahy se vylila kyselina, silnice bude uzavřena až do neděle

"Na nákladním vozidle ve Strakonické ulici se poškodila nádrž s kapalinou, která částečně unikla na komunikaci," uvedl dnes ráno na twitterumluvčí hasičů Martin Kavka. Dodal, že podle zjištění chemiků se jedná o výživový koncentrát pro dobytek.

Silně zapáchající kyselá látka znečistila vozovku v délce zhruba tří kilometrů. Motoristům, kteří kapalinou projeli, hasiči doporučují oplachovat auto velkým množstvím vody se zásaditou látkou, například mýdlovým roztokem.

Podle mluvčího pražského magistrátu Víta Hofmana bude Strakonická ulice mezi Dostihovou ulicí a Lahovickým mostem uzavřena zřejmě až do neděle. "Odstranění kyseliny, která vytekla na silnici, bude trvat déle, jelikož po jejím odklizení bude muset Technická správa komunikací část silnice vyfrézovat," uvedl Hofman. Dodal, že rozlitá chemikálie se nedostala do kanalizace ani do vody.

Podle informací Pražského deníku se mohla na silnici vylít kyselina máselná. Některé firmy ji nabízejí jako zvýrazňovač chuti návnad na ryby nebo krmiva pro dobytek. Samotní chovatelé ji však podle předsedy Českého svazu chovatelů masného skotu Václava Jungwirtha nepoužívají. "Kyselina máselná, jak se s tím setkávám, se jako doplněk pro dobytek nepoužívá. Může vznikat i při konzervaci objemné píce a je to negativní složka," řekl ČTK předseda. Zemědělci podle něj naopak píci injektují bakteriemi, aby vzniku kyseliny předcházeli.

Nehoda znamená problém i pro městskou hromadnou dopravu a příměstské autobusové linky. Autobusy jezdí po odklonové trase a některé spoje nabraly zpoždění v řádu desítek minut. Vyplývá to z informací na webu společnosti Ropid, která má na starosti hromadnou dopravu v Praze a okolí.