Výpadovku z Prahy ochromila silně zapáchající látka, uzavírka až do neděle

"Na nákladním vozidle ve Strakonické ulici se poškodila nádrž s kapalinou, která částečně unikla na komunikaci," uvedli dnes ráno na twitteruhasiči. Jejich mluvčí Kateřina Suchánská později upřesnila, že se na vozovku dostal výživový koncentrát, jehož součástí je methionit, což je jedna ze základních aminokyselin tvořících bílkoviny.

Silně zapáchající kyselá látka znečistila vozovku v délce zhruba tří kilometrů. Motoristům, kteří kapalinou projeli, hasiči doporučují oplachovat auto velkým množstvím vody se zásaditou látkou, například mýdlovým roztokem.

Podle mluvčího pražského magistrátu Víta Hofmana bude Strakonická ulice mezi Dostihovou ulicí a Lahovickým mostem uzavřena zřejmě až do neděle. "Odstranění kyseliny, která vytekla na silnici, bude trvat déle, jelikož po jejím odklizení bude muset Technická správa komunikací část silnice vyfrézovat," uvedl Hofman. Dodal, že rozlitá chemikálie se nedostala do kanalizace ani do vody.

Na úklidu znečištěného úseku nyní pracuje kolem 30 lidí z firmy Dekonta. Vedoucí její divize Ekologické havarijní služby Vojtěch Musil ČTK řekl, že teprve po odklizení rozlité látky se uvidí, jestli bude potřeba vozovku kompletně opravit, tedy i vyfrézovat. "Může to zhrubnout, mechanicky se poškodit a může být nezbytné to pak celé opravit, ale to neumím teď říct," uvedl Musil.

Rozlitou látku je podle něj nyní třeba chemicky zneutralizovat, poté se směs, která reakcí vznikne, posbírá a zlikviduje jako nebezpečný odpad. Jak dlouho bude čištění trvat, nedokázal Musil odhadnout, minimálně ale do dnešního večera. "Jsme tam relativně krátce a je to hrozně dlouhý úsek. Odhad je minimálně dneska do večera, ale spíš i déle," dodal.

Pražský deník po nehodě napsal, že se mohla na silnici vylít kyselina máselná, kterou některé firmy nabízejí jako zvýrazňovač chuti návnad na ryby nebo krmiva pro dobytek. "Mohu vyvrátit, že se jednalo o kyselinu máselnou," řekla v reakci na to ČTK mluvčí hasičů.

Nehoda znamená problém i pro městskou hromadnou dopravu a příměstské autobusové linky, které jezdí po odklonové trase a některé spoje nabraly zpoždění v řádu desítek minut. Vyplývá to z informací na webuspolečnosti Ropid, která má na starosti hromadnou dopravu v Praze a okolí.