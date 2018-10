Začne další etapa průzkumu Hlávkova mostu, částečně omezí provoz

Co vše podraží? Podívejte se na ceny u výrobců

Práce na mostě, který spojuje Karlín a Holešovice, budou rozděleny do čtyř částí. "Půjde o práce, které si žádají částečné omezení dopravy, a aby byl zachován maximální možný provoz, bude v některých částech doprava vedena po tramvajovém pásu," uvedla TSK. První část oprav je plánována od středy do 2. listopadu a omezí provoz ve směru do centra v levém jízdním pruhu.

Hlavním problémem mostu je, že do něj zatéká a následně odpadávají kusy betonu. Kompletní prohlídka mostu má pomoci k výběru způsobu opravy. Průzkum potrvá do poloviny příštího roku. Odborníci z Kloknerova ústavu ČVUT začátkem září dali na most čidla, která zaznamenávají pohyb mostu, odebírají vzorky betonu a provádějí akustická měření. Dodavatelem komplexní diagnostiky je Kloknerův ústav ČVUT ve sdružení se společnostmi Inset a Pontex.

Kdy oprava mostu začne a jak bude provedena, zatím není jasné. Variant je několik od razantní, kdy by byla postavena nová prostřední mostovka a byl opraven zbytek mostu. Další ze škály možností je kompletní rekonstrukce.

Původní konstrukce Hlávkova mostu je z roku 1914 a v 60. letech k ní byla přistavěna nová. Most je památkové chráněný a při plánování oprav je nutné dodržet přísné limity ze strany památkářů.

Problémy se stavem mostů má Praha dlouhodobě. Na začátku loňského prosince spadla lávka pro pěší mezi Císařským ostrovem a Trojou. Při nehodě byli zraněni čtyři lidé. Praha aktuálně řeší také opravu Libeňského mostu, který byl letos na začátku roku uzavřen pro provoz aut a MHD a musel být podložen. Ve špatném stavu je také Palackého most a Praha chystá opravu Barrandovského mostu.