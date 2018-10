Praha nebude jediná. Metro zřejmě bude jezdit i v dalším kraji

Co vše podraží? Podívejte se na ceny u výrobců

Modrá trasa D by v budoucnu mohla být prodloužena do Jesenice ve Středočeském kraji. Od jižního konce nyní projektované trasy D ve stanici Depo Písnice bude už do Jesenice chybět jen asi pět kilometrů vzdušnou čarou. Politici už o plánech na metro (či tramvaj) na jednáních dávno diskutují.

Modrá trasa by také měla být specifická v tom, že bude jezdit bez řidiče. Plně automatizované metro není dnes již takovou raritou. První metro jezdící bez strojvedoucího vyjelo už v roce 1998 v Paříži.

U pražského metra je možné, že v budoucnu by bez řidiče jezdily i ostatní trasy. Trasa D by měla být řízená z dispečinku u stanice Nádraží Krč. Nástupiště od kolejiště budou nově oddělovat skleněné bezpečnostní stěny.

Trasa metra D by měla zlepšit dopravu v jižním sektoru Prahy a přilehlém regionu jihovýchodně od metropole, aby obyvatelé při cestě do metropole nemuseli jezdit automobilem.

V dlouhodobém horizontu se předpokládá rozvětvení linky D ve stanici Nové Dvory do Modřan. Ulevit by se tak mělo především jižní části metropole, která je doteď dopravně obsloužena pouze tramvajemi podél řeky Vltavy a autobusy.