Na dopravní stavby půjde 86,3 miliardy korun, schválila vláda

Stát do rozpočtu SFDI pro příští rok vloží ze státního rozpočtu 65,5 miliardy korun, o dalších 20,8 miliardy fond posílí z evropských fondů. Většina peněz by podle ministerského dokumentu měla financovat už rozestavěné projekty.

Návrh na výstavbu a rekonstrukce silnic a dálnic počítá z národních zdrojů s dotací přes 28 miliard korun, asi o dvě miliardy víc má směřovat na rozvoj železniční infrastruktury a zhruba 1,4 miliardy na vodní cesty.

Ťok také oznámil, že v prvním čtvrtletí příštího roku ministerstva dopravy a financí společně předloží návrh, jak zajistit čtyři miliardy korun pro údržbu silnic druhých a třetích tříd. "V prvním kvartálu se ministryně financí (Alena Schillerová, za ANO) podívá na nespotřebované výdaje ve všech resortech a budeme hledat ty peníze," řekl. Podle něj se stejným způsobem peníze na silnice nižších tříd hledaly i letos.

Část peněz podle Ťoka možná půjde z rozpočtu SFDI, celé čtyři miliardy by ale podle něj fond neunesl. "Kdybychom ty čtyři miliardy odebrali z peněz, které půjdou na výstavbu nových silnic, tak bychom se dostali do vážného problému, protože stavby jsou připraveny a my bychom je nemohli v roce 2019 zahajovat," řekl ministr.

Ze silniční daně by měl SFDI získat 6,3 miliardy korun, ze spotřební daně 8,6 miliardy korun a z mýtného 14,4 miliardy korun. Pět miliard korun by měly vynést dálniční známky.

Stát v minulých letech poskytoval krajům mimořádné dotace z vládních nebo ministerských úspor či nepotřebných zdrojů. V posledních čtyřech letech takto kraje dostaly od státu zhruba 15 miliard korun. Ministerstvo proto chce vytvořit systém, který by zajistil financování silnic druhé a třetí třídy ve výši čtyř miliard korun ročně.