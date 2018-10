Senátoři ženou k ÚS část zákona o urychlení výstavby, prý je nedomyšlená

Může lékař operovat sám sebe? Neuvěřitelný příběh chirurga, který to dokázal

Senátoři podle Seitlové podporují zrychlení a zefektivnění procesu povolování staveb. Chtějí ale rozptýlit pochybnosti ohledně ústavnosti, které zaznívaly už při projednávání novely v Senátu, kde prošla až pod dlouhé debatě. Návrh bude jako soudce zpravodaj řešit David Uhlíř, určil jej automatický systém přidělování spisů.

Přílohou novely je seznam s vybranými dálnicemi, silnicemi I. třídy, železnicemi, metrem i novým oplocením pražského Letiště Václava Havla. Na seznamu jsou také Pražský okruh, stavby pražského, brněnského a ostravského železničního uzlu nebo plavební stupně Děčín a Přelouč.

Senátoři podotýkají, že norma v této podobě postrádá obecnost, což by měl být základní rys zákona. Vytváří také nerovnost, kdy pro vybrané stavby ruší či upravuje některé běžné procesní postupy, které u dalších staveb zůstávají beze změn. "Výběr staveb v příloze však byl proveden bez stanovení jakýchkoliv objektivních kritérií," uvedla Seitlová v tiskové zprávě. Při dalším rozšiřování seznamu se podle ní otevírá prostor pro politický klientelismus.

"Pokud jde o tzv. nejvýznamnější stavby, respektive stavby, na něž by se vztahoval zvláštní režim, namísto jejich konkrétního vyjmenování by bylo vhodné stanovit jasná zákonná kriteria, na základě kterých by byla stavba jasně určená příslušnou dokumentací individuálním správním aktem podřazena pod zvláštní režim," stojí v senátorském návrhu, který jako advokát připravil bývalý ústavní soudce Stanislav Balík.

Nové znění novely také rozfázovalo vyvlastňovací proces na samostatné vyvlastnění a pozdější, ovšem časově nepředvídatelné poskytnutí náhrady. "Vůči reálným situacím, které mohou v procesu rozfázování řízení nastat, stejně jako ve vztahu k některým souvisejícím předpisům, je úprava nejednoznačná a nedomyšlená," uvedla Seitlová.

Senátorům vadí také neomezené právo vstupu a průzkumů na všech nemovitostech dotčených plánovanou stavbou. Zákon podle návrhu nečiní rozdíly mezi pozemky a jejich součástmi, měření a průzkumné práce tak lze v podstatě provádět na všech nemovitostech, včetně veřejně nepřístupných, například v prostorách pro podnikání, na oplocených pozemcích nebo v soukromých staveních.

"Novela přitom zcela postrádá stanovení podmínek pro ochranu vlastníka proti zneužití práva vstupu nebo jeho nadužívání," uvedla Seitlová.