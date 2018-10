Vláda chce systém jednotných jízdenek, vyjde na 254 milionů

Podle dřívějších vyjádření ministerstva dopravy by měl být systém jednotného tarifu hotov do roku 2020. Stát chce umožnit cestujícím využívat vlaky více dopravců při jedné cestě na jedinou jízdenku, a postoupit tak při liberalizaci trhu.

Systém jednotného tarifu budou muset využívat všichni dopravci, kteří jezdí na základě objednávek státu a krajů. Výši jízdného budou určovat cenové předpisy.

Vedle povinné účasti dopravců, kteří obsluhují vybrané tratě na základě smlouvy o veřejné službě, se budou moci dobrovolně do systému připojit dopravci i na tratích, na kterých jezdí na vlastní komerční riziko. To v současnosti platí například na trati mezi Prahou a Ostravou.

RegioJet změny uvítal, zejména pak posun v nastavování jednotných jízdenek. Podle společnosti je obzvlášť důležitý v okamžiku, kdy jsou vedeny jednání o nových smlouvách v regionální dopravě po roce 2019. "Doposud celý proces zdržovaly zejména České dráhy. Je dobře, že stát v tomto převzal iniciativu a posouvá zavedení jednotné jízdenky s konkrétními termíny kupředu," podotkl mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

České dráhy kritiku odmítly s tím, že pravidla jednotných jízdenek a rozúčtování tržeb z nich určuje koordinátor dopravy, nikoli dopravci. "České dráhy již dávno uznávají jízdné jiných dopravců v rámci integrovaných dopravních systémů měst a krajů. Umíme to tedy a také to děláme," poznamenal mluvčí společnosti Radek Joklík. Současné kroky vlády společnost rovněž uvítala.

Další část novely upravuje povinnosti provozovatele dráhy, které by měly předejít případné diskriminaci a střetu zájmů ze strany provozovatelů dráhy vůči dopravcům. Zavádí například neslučitelnost funkcí ve volených orgánech provozovatele dráhy a dopravce nebo vyloučení vzájemného poskytování půjček. Návrh mimo jiné zavádí povinnost zřídit odštěpný závod, pokud provozovatel dráhy na ní funguje i jako dopravce. Odštěpný závod by pak měl při organizování provozu postupovat nezávisle.

O systému jednotného jízdného se hovoří několik let. Stát zadal vybudování a provoz systému státnímu podniku Cendis. Nejdříve by celosíťové jízdenky měly platit na železnici, postupně by se ale systém mohl rozšířit do autobusové nebo integrované dopravy.