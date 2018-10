Na kolejích jezdí šrot? Třetina vlaků ČD slouží přes 30 let, navzdory miliardovým dotacím

— Autor: ČTK

I přes mírný pokles průměrného stáří železničních kolejových vozidel tvoří podstatnou část vozového parku Českých drah vozidla starší 30 let, často za hranicí technické i morální životnosti. V roce 2012 provozovaly České dráhy přibližně 42 procent takto starých vozidel. V roce 2017 to bylo zhruba 35 procent. Ukázalo to šetření Nejvyššího kontrolního )řadu (NKÚ). Podle ČD je stáří vozů ovlivněno prakticky nulovou obnovou v době od sametové revoluce až do zhruba roku 2008. Poté podnik za deset let investoval asi 45 miliard korun, dalších 40 miliard korun by potřeboval, uvedly v reakci ČD.