Hrdinové letošní zimy. O sníh na dálnicích se postará 750 lidí

— Autor: ČTK

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vyčlenilo pro zimní údržbu dálnic přes 750 zaměstnanců. Při průměrných srážkách by měli být silničáři schopni odklidit sníh na dálnicích maximálně do dvou hodin. Státní organizace to dnes oznámila v tiskové zprávě. ŘSD se bude starat o více než 900 kilometrů dálnic.