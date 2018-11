V Praze nepojedou tramvaje na Národní a v Lazarské

— Autor: ČTK

Kvůli opravě trati nepojedou v Praze v ulicích Národní a Lazarská od čtvrtka 8. listopadu od 04:30 do pondělí 19. listopadu do 04:30 tramvaje. Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnil dopravní podnik (DPP) na svých stránkách. Řada linek změní své trasy a zavedeny budou rovněž čtyři nové. Zřízeny budou nové zastávky Malostranská na nábřeží Edvarda Beneše směrem Čechův most a pro noční linky Malostranská v Letenské ulici u křižovatky s ulicí Klárov.