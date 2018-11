Financování silnic 1. a 2. tříd? Jednání hejtmanů s vládou se zadrhlo

Superpotraviny nejsou tak super? Je to čistý jed, tvrdí profesorka z Harvardu

Babiš po jednání s hejtmany řekl, že ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) a šéf dopravy Dan Ťok (za ANO) budou peníze pro kraje hledat v rozpočtu v prvních měsících roku.

Na dlouhodobém systému financování silnic prvních a druhých tříd se zástupci vlády s hejtmany zatím nedomluvili. Mráčková-Vildumetzová uvedla, že stát zatím bude peníze hledat z nespotřebovaných zdrojů státního rozpočtu. Ráda by ale do budoucna našla dlouhodobé systémové řešení, které by zajistilo peníze na opravy silnic prvních a druhých tříd pro kraje.

Babiš podotkl, že vláda chce pro kraje uvolnit zhruba čtyři miliardy korun. Vzhledem ke zvyšujícím se nárokům na státní rozpočet se však podle něj zatím nenašly.

Vláda dnes se zástupci krajů projednávala memorandum, které umožní zavedení nulové sazby mýta na silnicích prvních tříd, o které se mýtný systém rozšíří po roce 2019. Hejtmani kvůli toho budou jednat s jednotlivými starosty, se kterými společně vyberou úseky bez poplatku. Stát bude rozhodnutí krajů respektovat.

Mýtný systém se od roku 2020 rozšíří o 900 kilometrů silnic prvních tříd. Kraje byly dlouhodobě proti tomuto rozšiřování, protože se obávaly, že se tranzitní doprava přesune na silnice nižších tříd.