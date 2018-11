Autobus plný dětí se vyboural na Příbramsku. Sjel do příkopu a narazil do stromu

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

Autobus sjel do příkopu, srazil sloup elektrického vedení a následně narazil do stromu. Autobus vezl zhruba 30 mladých, většinou nezletilých fotbalistů a dospělý doprovod. Většina cestujících má podle Gabriela lehčí oděrky od roztříštěného skla.

Záchranná služba převezla do nemocnice pět lehce zraněných, stav šestého zraněného nevyžadoval transport do nemocnice. "Tři cestující byli transportováni na centrální příjem příbramské nemocnice, dva do nemocnice v Plzni," řekla Effenbergerová. Na místě zasahovaly tři posádky středočeské a dvě posádky plzeňské záchranky. Z autobusu po nehodě unikají provozní kapaliny.

Podle informací ČTK vezl autobus fotbalisty z Plzně do Příbrami na zápas. Řidič zřejmě v zatáčce nezvládl řízení a vyjel ze silnice.