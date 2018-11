Dálnice D1 u Čestlic stojí kvůli nehodě kamionů, tvoří se dlouhé kolony

Na 3,3 kilometru D1 na trase Říkovice-Praha pak došlo k nehodě dvou nákladních vozidel. Nehoda se obešla bez zranění, místo je ale průjezdné jen se zvýšenou opatrností.

Lahůdka. Kamiony ve všech třech pruzích, příjezd do Prahy po D1 doslova zalepený. Jako když dáte do čaje dvacet kostek cukru. TSK opravuje něco na Spořilovské a do toho se přidalo hned několik nehod na malém prostoru. Výsledek: cca. hodina navíc. A to už v podstatě od rána. pic.twitter.com/0YrjVwioWl