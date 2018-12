V pražských Počernicích se srazil autobus s náklaďákem, několik zraněných

Záchranáři na místě ošetřili šest zraněných, uvedli na svém twitteru. Dva lidi museli vyprostit hasiči. Minimálně jednoho člověka do nemocnice transportoval vrtulník. Záchranáři mají na místě nehody i speciální vůz Atego.

"Dvě osoby po vyproštění byly ve vážném stavu, jedna se středně těžkým poraněním a tři osoby byly zraněny lehce. Všichni jsou již na cestě do nemocnic a to do hodiny od přijetí tísňové výzvy," uvedli záchranáři.

Nehoda se stala v ulici U tabulky. "V tuto chvíli na místě zajišťujeme servis pro ostatní složky záchranného integrovaného systému. Především odkláníme a korigujeme dopravu. Teprve poté budeme zjišťovat příčiny nehody," řekl Hulan.