Dopravní kalamita na Vysočině a Plzeňsku: Auta stojí, napadlo přes 30 centimetrů sněhu

"Sněžit má až do středy. Předpověď, která mluvila o nějakých 40 centimetrech, tak je velmi reálná," uvedl Šén.

Problémy dnes měly hlavně kamiony ve stoupáních. Teploty se pohybovaly jen kolem nuly a sníh se na vozovkách uklouzával. Komplikace byly i na hlavních tazích, kamiony vázly ve stoupání na silnici 10 u Kořenova a ve stoupání na česko-polský hraniční přechod v Harrachově. Silnice do Polska přes Harrachov se v posledních letech při sněžení pro nákladní dopravu s výjimkou autobusů preventivně uzavírá. K zablokování dopravy na tomto úseku stačí jediný kamion uvízlý v kopci. "Kvůli nenadálým změnám počasí doporučujeme řidičům nákladních vozidel, aby využívali cestu po silnici I/35 přes hraniční přechod v Hrádku nad Nisou," uvedl Šén.

Hlavní tahy v kraji byly odpoledne většinou holé a mokré, místy s rozbředlým sněhem. Šén nadále doporučuje zvýšenou opatrnost, a to i na mokrých silnicích. "Teploty budou klesat, to znamená, že se dá předpokládat, že mokré silnice budou namrzat," dodal. S vrstvou nového sněhu musí motoristé počítat na silnicích nižších tříd v Jizerských horách a Krkonoších, přibývá ale sněhu i v ulicích měst.

Průjezdnost silnic dnes komplikovaly i nehody, většinou ale jen pomačkané plechy. "Dopravních nehod bylo lehce nadprůměr, ale žádná vážná. Bylo jedno lehké zranění při nehodě na Českolipsku," uvedl po 16:00 mluvčí policie Vojtěch Robovský.

Podle předpovědi by v noci mělo být v Libereckém kraji zataženo až oblačno s občasným sněžením nebo přeháňkami. Na horách by měly být srážky trvalejší a vydatnější. Teploty v noci by měly být mezi nulou a minus třemi stupni Celsia, na horách by měly klesnout až k minut pěti. Postupné ubývání srážek a oblačnosti očekávají meteorologové ve středu odpoledne a večer.