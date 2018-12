D1 jede jen s velkými problémy. Zjišťovali jsme, jak neuváznout v koloně

Erdogan dostal důrazné varování: Nová turecká ofenziva v Sýrii by byla nepřijatelná, říká Pentagon

Od sedmé hodiny ranní se tvoří kolony kupříkladu v úseku mezi 77. a 91. kilometrem. Výchozím bodem pro možné objízdné trasy je poslední předcházející exit na 66. kilometru u Lokte.

Mapy.cz doporučují objížďku převážně po silnicích třetí třídy přímo podél dálnice D1. Z Lokte je třeba jet přes Dolní Kralovice, unikátní dvojmost přes vzdutí vodní nádrže Švihov u Vojslavic až do Koberovic. Těsně za nimi pak ze silnice II/130 uhnete směrem na Humpolec, kde se můžete vrátit na dálnici.

Rovněž můžete od exitu 66 u Lokte pokračovat po silnici II/150 do nedalekých Čechtic a zde odbočit na silnici II/112. Po ní je třeba pokračovat přes Košetice až do Křelovic. Tam zahněte na komunikaci II/129 a přes Želiv se dostanete až do Humpolce, kde se na exitu 90 můžete napojit na dálnici D1, nebo po silnicích II/521 a II/131 pokračovat až k exitu 104 nedaleko Větrného Jeníkova.

Ačkoliv Policie ČR ráno odvolala kalamitní stav a dálnice je se zvýšenou opatrností sjízdná, podle aktuálních informací by v tomto patnáctikilometrovém úseku mohly potíže přetrvat až do odpoledních hodin. Naopak ranní špička v okolí Prahy už skončila a úsek mezi Jesenicí a Všechromy je opět zcela průjezdný.