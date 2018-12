Zákaz kamionů v levém pruhu na dálnicích? Ťok hasí malér na D1, opozice se mu vysmála

Ťok se kvůli dopravní kalamitě na D1 sešel s generálním ředitelem Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Janem Kroupou a ředitelem dopravní policie Tomášem Lerchem.

"Mluvili jsme o tom, jak odstavit kamiony v době, kdy už je jasné, že situace je vážná, a zároveň se budeme zabývat legislativními změnami, které by zakázaly předjíždění a jízdu kamionů v levém pruhu," řekl Ťok. Než by se podle něj uskutečnily případné úpravy v zákoně, tak by zákaz mohl být vynucován pomocí dočasných dopravních značek na jednotlivých místech dálnic.

Zatím není jasné, zda ministerstvo chce zákaz uplatňovat celoročně nebo jen při nepříznivých podmínkách. Šéf ŘSD Kroupa ČTK řekl, že jeho úřad se kloní k celoročnímu zákazu.

Podobný legislativní návrh chystá KSČM, dnes o tom při jednání Poslanecké sněmovny hovořil předseda jejich poslanců Pavel Kováčik v reakci na to, že se kvůli problémům na D1 nedostala řada poslanců na mimořádnou schůzi Sněmovny k církevním restitucím. Návrh slíbil Kováčik předložit v případě, pokud to neudělá ministerstvo dopravy.

Doprava na páteřní dálnici zejména na Vysočině kolabuje kvůli hustému sněžení od středy. Kolony dosahují desítek kilometrů.

Místo dynamického řízení dopravy, zavedl ministr Ťok na D1 statické měření.. :) ale vážně, v každé jiné zemi by už ministr dopravy po fiasku s řízením oprav na dálnicích dávno rezignoval ( v Japonsku by spáchal harakiri) .. :) jen u nás se ministr křesla zarputile drží.. — Michal Kučera (@MichKucera) 13. prosince 2018

Ministerstvo dopravy doporučuje při cestě po D1 doplnit povinnou výbavu o lopatu, sněžnice a sušené maso na 3 dny. — Martin Kupka (@makupka) 13. prosince 2018

Kraj Vysočina dnes uvedl, že kolaps provozu na D1 způsobila nepřipravenost modernizovaného úseku na zimní podmínky. Někteří řidiči stáli v kolonách 14 hodin, upozornil kraj. Podle ŘSD jsou problémy způsobeny mimo jiné odstavenými kamiony, jejichž řidiči si vybírali povinnou přestávku, a blokovali tak dopravu. Dopravci to odmítají, podle nich silničáři nebyli na nepříznivé počasí dostatečně připraveni.