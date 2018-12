Odtah auta z ulice? Na řidiče čekají změny, poslanci ANO přišli s novým zákonem

Novinky MPSV: Co se mění v roce 2019?

Kabinet podle pokladů doporučí na své pondělní schůzi Sněmovně, aby byl odtah dlouhodobě odstavených aut možný i v dalších případech. Zmíní vozidla, jejichž provozovatelům policisté odebrali při vyšetřování nehody osvědčení o registraci kvůli nebezpečné závadě.

Obdobný návrh jako zákonodárci ANO předložila nedávno skupina poslanců TOP 09. Předpokládá možnost odtahu automobilů, které mají propadlou technikou kontrolu nejméně tři měsíce. Kabinet se k této novele postavil záporně pro její tvrdost. Tříměsíční lhůta podle vlády nezohledňuje situace, kdy by byl majitel vozidla dlouhodobě v nemocnici, v zahraničí, nebo dočasně neměl peníze na opravu.

Předloha poslanců ANO, kterou podepsal i ministr dopravy Dan Ťok (za ANO), předpokládá, že vlastník komunikace by provozovatele automobilu nejprve vyzval, aby vozidlo podrobil pravidelné technické prohlídce, nebo je odstavil jinam. Pokud by provozovatel nereagoval, mohl by odstranit vůz na náklady provozovatele až po dvou měsících.

Provozovatele by také musel informoval o tom, kde si může automobil vyzvednout. V případě, že by provozovatel o vozidlo nejevil zájem, vlastník komunikace by je mohl vydražit, případně nechat zlikvidovat.

Předkladatelé poukazují na to, že za současného stavu se silnice a veřejná parkoviště mohou stávat místem pro bezplatné uskladnění nepotřebného a často zcela opuštěného majetku. "Taková vozidla zabírají parkovací místa, kterých je zejména ve větších městech nedostatek, a lidé pak každý den obtížně hledají místo k zaparkování svého standardně užívaného vozidla," napsali v důvodové zprávě.

Déle než půlroční parkování automobilu bez platné technické kontroly by bylo podle novely také přestupkem. Hrozila by za něj stejně jako za odstavení klasického vraku pokuta až 300.000 korun.