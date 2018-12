Pozor na platnost řidičáku. Ještě si ho nevyměnilo 100 tisíc Čechů

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Konec brček i tyčinek do učí. EU definitivně rozhodla o zákazu plastových výrobků

Nejvíce se výměna prošlých řidičských průkazů týká motoristů starších 61 let, nejméně skupiny do 30 let.

O výměnu dokladu je možné požádat nejdříve tři měsíce před skončením jeho platnosti, výměna je standardně zdarma a trvá 20 dnů. K výměně je nutné donést platný doklad totožnosti a nynější řidičský průkaz. Při podání žádosti už žadatel nemusí předkládat papírovou fotografii, úředníci pořídí digitální.

Pokud řidič využije vydání v expresním termínu do pěti dnů, bude ho výměna stát 700 korun. Výměnu dokladu je možné provést i po jeho propadnutí, jeho majitel ale nesmí do vyřízení nového průkazu řídit.

Od července je možné na jakémkoli z 206 úřadů s rozšířenou působností vyřídit řidičské průkazy, dále průkazy profesní způsobilosti či paměťové karty digitálního tachografu. Do konce června se průkazy vydávaly pouze v místě trvalého bydliště.

Za řízení s propadlým řidičským průkazem motoristům hrozí pokuta do 2000 korun, v případě správního řízení až 2500 korun.