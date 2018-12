Naschvál řidičů kamionů? Policie prověří okolnosti kolapsu na D1

„Ano, nějaký řidič nás informoval, že mu nepřišlo normální, co se na té dálnici dělo a podal trestní oznámení,“ potvrdil informaci serveru Náš region generální ředitel ŘSD Jan Kroupa. „Určitě je na místě, aby to policie vyšetřila. Kamiony nenechaly ani volnou bezpečnostní uličku. Policie musela uvolňovat cestu sypačům, i když jindy je standardně volná,“ dodává Kroupa.

Trestní oznámení řeší Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 6, podal ho jeden z řidičů, který byl během kolapsu na dálnici D1. Podle jeho názoru nákladní vozidla účelově a úmyslně zablokovala průjezd po dálnici D1, prý jako protest proti ŘSD a Ministerstvu dopravy

Jeho domněnku potvrzují kamerové záběry, které zveřejnilo ŘSD. Kamiony i v místech, kde jsou pouze dva dálniční pruhy utvořily pruhy hned tři. Tím zablokovali průjezd všem vozidlům, včetně Integrovaného záchranného systému.

Na záběrech je zřetelně vidět, jak se auto údržby dálnice za asistence policejního vozu jen těžce probíjí kolonou kamionů. Jakmile obě vozidla projely, kamiony utvořenou uličku opět uzavřely. Jeden z řidičů dokonce postavil svůj nákladní automobil napříč přes celou dálnici.

„Pokud by to policie potvrdila, znamenalo by to, že se nějaká zločinecká skupina snaží dosáhnout svých cílů naprosto mafiánským způsobem. A neštítí se přitom ani vzít jako rukojmí obyvatele naší země,“ konstatuje Kroupa. Sám si uvědomuje, že za celým problémem stojí i jím vedený státní podnik. „D1 je klíčová komunikace a musíme ji dostat co nejrychleji do stavu, že bude sloužit lidem.“

Ke kolapsu došlo 12. prosince, kdy na Vysočině hustě sněžilo. Ve směru na Brno se utvořila kolona delší než 30 kilometrů, v opačném směru měla 20 kilometrů. Příčinou bylo rovněž zpoždění opravy úseku u Humpolce, za který zodpovídala firma Geosan.