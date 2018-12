Za vznik dálnice D1 vděčíme Baťovi. Hitlerovi se líbila, komunistům už moc ne

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Stavba první české dálnice byla schválená již v listopadu v roce 1938. Návrh zpracoval již o rok dříve zlínský podnikatel J. A. Baťa, jehož vizí bylo spojit dopravu mezi Prahou a Podkarpatskou Rusí.

S dálnicí měl plány i Adolf Hitler, který za Protektorátu Čechy a Morava se snažil přizpůsobit síť D1 zájmům Německé říše a chtěl skrze ní dopravovat jednotky na východ. To se mu ale navzdory mnoha mýtům nepovedlo.

Výstavba sice začala už v roce 1939, ale nečekané události brzy pozastavily stavbu na dobrých 30 let. Z počátku se jednalo o nedostatek materiálů a pracovních sil, který vyvolal příchod druhé světové války.

Stát zareagoval na tamní situaci s potřebou investovat do válečného průmyslu a stavba D1 šla stranou. Po válce došlo ke komunistickému převratu a vidina dálničního propojení tak byla na dalších několik let pozastavena.

Obnovení dálniční stavby se odstartovalo v druhé polovině šedesátých letech, kdy se stavěl úsek z Prahy do Mirošovic. V té době se používala dlažba a betonový materiál, asfalt se osvědčil až v pozdějších letech. Jednalo se o vůbec prvních 21 kilometrů české D1, která byla poprvé otevřena v roce 1971.

Pro odlišení dálnice od ostatních silnic se vymyslelo specifické dopravní označení, konkrétně se zvolilo žluté zbarvení vodorovného značení. To se změnilo v letech 1973, kdy byly přijaty zásady pro dopravní značení dle Vídeňské úmluvy, kde žluté značení v ní mělo jiný význam. Bylo proto nezbytné přistoupit ke změně na bíle zbarvené vodorovné značení.

Rekonstrukce pokračovala na území Moravy, což vyústilo ke zhotovení 56 kilometrového úseku z Brna do Měřína v roce 1975. O dva roky později se v Čechách rozšířil dálniční projekt do Hořic, který sahal do vzdálenosti 75 kilometrů.

Po zprovoznění úseku dálnice u Humpolce se začal využívat souvislý úsek mezi Prahou a Brnem. Jelikož dálnice D1 končila v Brně na křižovatce s dálničním spojem D2 vedoucí do Bratislavy, od 8. listopadu 1980 došlo k propojení nejenom Prahy a Brna, ale i Bratislavy skrz dálnici D2. Úsek Praha – Brno je dodnes nejvytíženějším dopravním spojením v zemi.