Poslancům došla trpělivost s kolonami na D1. Nový návrh se řidičům nebude líbit

Podle návrhu poslanců ANO, které podpořila KSČM a jednotlivci ze sociální demokracie, by se na kamiony vztahoval zákaz jízdy v levém pruhu na všech dálnicích, a to každý všední den od 6 do 22 hodin.

Pro řidiče kamionů by to na místech, kde jsou pouze dva pruhy v jednom směru, znamenalo de facto úplný zákaz předjíždění. Ten by byl možný pouze v případě, kdy se na dálnici nacházejí tři pruhy.

Prosazení novely by navíc podle Práva nemuselo dlouho trvat, navrhovatelé totiž chtějí zrychlené projednání, které by mohlo trvat jeden týden. Mají navíc poměrně velkou šanci uspět.

To se pravděpodobně nebude líbit řidičům kamionů, naopak řidiči osobních aut budou zřejmě nadšeni. Na tento problém totiž nezřídka narážejí, přičemž dva předjíždějící kamiony zpomalí dopravu a mohou řidiče i ohrozit, o třech kamionech vedle sebe nemluvě.

Nákladní vozy totiž nedosahují takové rychlosti jako osobní auta a jejich předjíždění dopravu vždy zpomalí, nepozorní řidiči pak před vznikající kolonou dobržďují na poslední chvíli a mohou tím ohrozit sebe i ostatní.

Nejhorší je situace v místech, kde jsou pruhy tři. Správně by právě toto měly být úseky, kde by se měla nákladní auta předjíždět s tím, že levý pruh by měl zůstat zcela volný pro osobní auta. To se ale neděje a není těžké se setkat se situací, kdy se na tříproudovém úseku dálnice předjíždějí hned dva, resp. tři kamiony.

Ještě nedávno přitom ministerstvo dopravy podobný zákaz vůbec neplánovalo a zvažovalo, že by zákaz předjíždění, přesněji zákaz jízdy nákladních vozidel v levém pruhu, zavedlo plošně pouze na některé úseky.

"K omezení může dojít například v okolí uzavírek nebo tam, kde mají dálnice tři pruhy," řekla serveru EuroZprávy.cz vedoucí tiskového oddělení Ministerstva dopravy Lenka Rezková.

O plošném zákazu ministerstvo hovoří od začátku roku, k jeho realizaci ale nedošlo a stále je ve fázi projednávání. Je proto možné, že poslanci ministerstvo předběhnou. Resort totiž řeší nejen zákaz jízdy v levém pruhu v případě tříproudových dálnic, ale i další možná omezení.

"Zákaz by mohl být využíván například i v rámci proměnného dopravního značení, a to například v případě sněhové kalamity apod.," vysvětluje pro EuroZprávy.cz Rezková. Takový návrh pak chtělo ministerstvo poslat do Sněmovny jako společný pozměňovací návrh.

Podle Ústředního automotoklubu je ale problematika "stád pádících slonů", jak se kolonám nákladních vozidel a kamionů, které se na dvouproudové a tříproudové silnici ve všech pruzích předjíždějí, říká, nejen pro české politiky velmi citlivé téma.

"Přirozeně takové situace představují omezení plynulosti, zvyšují nervozitu v některých případech dokonce mohou představovat nebezpečné situace. Proto i v ČR se již diskutovalo o dvou variantách řešení - plošného zákazu předjíždění kamionů a nákladních vozidel na dálnicích, nebo o jasném vymezení úseků, kde je toto předjíždění v maximálně dvou pruzích možné," uvedl pro EuroZprávy.cz mluvčí ÚAMK Igor Sirota.

Podle něj by první řešení přineslo situaci, kdy by se celé úseky dálnic staly kolonami pomalých kamionů, které by vpředu zpomalovalo nejpomalejší auto. To by ale ohrozilo i samotné řidiče osobních aut, pro které by byl pravý pruh prakticky nedostupný.