Na dálnici už ani Ťok aneb když si ministerstvo myslelo, že v zimě nebude sněžit, řidiči se nehli

Pro přehlednost doplňme. ŘSD znamená Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a ten „on“, který se skrývá za tímto familiárním označením, není nikdo jiný než Dan Ťok, český manažer a politik, od prosince 2014 ministr již v Sobotkově vládě a nyní pro své kvality i v té první, a nyní již i ve druhé premiéra Babiše. Ťok, ministr a poslanec, nestraník hnutí ANO 2011. Seznamte se...

Ťok doufal, že nebude sněžit?!

Problematický úsek na rekonstruovaném úseku D1 na Vysočině – proč zrovna tam, nevím, a neví to ani Ťok, snad že tam více fouká? – má problém. Dodavatelská firma měla prostě problém s plněním termínů, a ŘSD se s ní dohodlo na „prodloužení termínu“ pro dokončení prací. „Doufali jsme, že kalamitní sníh nepřijde, bohužel přišel,“ řekl v úterý Ťok, která by si tento výrok měl nechat zarámovat ve své ministerské kanceláři. Opozice, která by ráda, doufám, společně se čtenáři, chtěla projet tímto úsekem, má sice jasno, ale to je asi tak všechno co se s tím dán dělat. Ačkoliv chtěla KDU-ČSL slovy svého předsedy Pavla Bělobrádka navrhnout v parlamentu usnesení, že Ťokovo ministerstvo „selhalo přim zajištění průjezdnosti dálnice D1“, k ničemu nedošlo. Lidovci, kteří navrhli mimořádné jednání kvůli dopravnímu kolapsu D1 a jež všechny ostatní strany v úterý podpořily, se zastavily na většinovém valu ANO.

Při náladách ve Sněmovně mohla projít i výzva k odvolání Ťoka, což ale se opět nestalo. Bylo by to jediné řešení situace, protože způsoby, které jsou tu vlastní honoraci od krále dědka, je prostě neslýchaná. Babiš sice zmínil, že ŘSD mělo situaci na problematickém úseku řešit dávno, pokud ji ale neřešilo… úsek mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem je ale přece problém, který tu měl přeci na starosti ministr za tři předchozí vlády. Tady přece nejde jen o letošní jaro.

Jestliže premiér tvrdí, že problém je ve veřejných zakázkách, nezbývá, než se zeptat, kdo tu za poslední dvě volební období vládl. Změňte zákon, máte na to lidi, kteří umějí zablokovat sněmovnu, a ti sami lidé dokáží prohlasovat vše – od nedůvěry až po to, že Ťok je nejlepší manažer ve vládě (po Andrejovi Babišovi, samozřejmě).

Dojemný chór nad stavem D1

Opoziční strany, ať už KDU-ČSL nebo ODS, mají pravdu, když požadují vyvození zodpovědnosti. „Ministerstvo dopravy mělo postupovat mnohem odpovědněji, situaci řešit dřív a nedopustit vůbec, aby nastala,“ říká předseda strany Petr Fiala. Když ale poslanec ODS Jan Skopeček požadoval, aby se vláda zavázala ke „snížení dálničních známek“, návrh neprošel. „Je nemravné chtít od našich motoristů 1500 korun za to, aby stáli v létě i při prvním sněhu v kolonách,“ tvrdí Skopeček.

Dojemné je i to, že situaci na D1 považuje za alarmující i ČSSD. „Hlavní odpovědnost má pan ministr Ťok,“ tvrdí předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka. Také podle TOP 09 a šéfa klubu Miroslava Kalouska je neúnosné, aby čeští řidiči stáli na dálnici víc než deset hodin a o několikátém profesionálním selhání ministerstva dopravy není pochyb.

„Jestliže ministerstvo dopravy a ŘSD ví o této situaci od srpna, že budou problémy, tak nechápu, proč koná až v momentu, kdy dojde ke kolapsu,“ uvedla Věra Kovářová z hnutí STAN. O selhání managementru ministerstva dopravy se jednoznačně vyjadřuje i předseda SPD Tomio Okamura.

Co ale s tím? Experti tvrdí, že kdyby padl ministr Ťok, už by si tam na té dálnici nikdo ani neťuk. Bylo by odpískáno, a hotovo. Všichni by nakonec všechno rozkradli (bagr za písek, hlínu za beton, vesty za kalhoty, přilby za boty) a jelo by se dál, „potokem černým kolem bílých skal“. Respektive, kdoví jestli vůbec a kam. Kam se vlastně jede teď?

Ne, tohle není vláda, ale mocenská „sněžná rolba“, která nechápe, že lidé musejí o Vánocích někam dorazit. Místo rolován sněmovny, by si měli poslanci ANO vyhrnout rukávy a vyrazit pomoct dělníkům. Jim je ale jedno, že s tím nic neudělají. To je ta bída. Největší je ovšem ta bezmoc: na vládě i v parlamentu, o „moci bezmocných“ jsme si tak mohli ještě nechat zdát, kdysi v oněch dávných „časech nečasech“.