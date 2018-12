Na severu Čech napadl sníh, silničáři nabádají řidiče k opatrnosti

— Autor: ČTK

Na severu Čech napadlo do rána zhruba pět centimetrů sněhu, silnice jsou s opatrností sjízdné. Hlavně do hor by neměli vyjíždět motoristé bez zimní výbavy, protože i na hlavních tazích tam leží zbytky sněhu. V Libereckém kraji navíc fouká nárazový vítr. V otevřených úsecích může vytvářet sněhové jazyky. Řidiči by proto měli být opatrní.