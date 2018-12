Fatální nehoda na Liberecku: Řidič se zabil při úhybném manévru, v autě byly i tři děti. Další neštěstí u Děčína

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Minimální mzda: Od ledna 2019 se zvýší o 1 150 korun. Koho se to vlastně týká?

U Bílého Kostela se nehoda se stala krátce před 12:30. "Po silnici I/13 ve směru z Bílého Kostela na Rynoltice jel řidič s vozidlem Jeep s přívěsným vozíkem. Ten se mu zřejmě ze zatím nezjištěných důvodů rozhoupal. Řidič se asi snažil udržet vozidlo na silnici, dostal se ale do protisměru, kde v tu chvíli jel řidič v osobním voze Volkswagen. I přesto, že se mu snažil vyhnout, částečně zavadil o přívěsný vozík jeepu. Vozidlo pak směřovalo mimo komunikaci do stráně, kde se zastavilo o pařezy a následně se převrátilo a skončilo zpět na komunikaci, na střeše," popsala nehodu Suchánková.

Pro řidiče vozu měla nehoda fatální následky. "U muže lékař konstatoval již pouze smrt," sdělil mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michael Georgiev. Lehce zraněnou spolujezdkyni převezli záchranáři do liberecké nemocnice.

"Jedno z dětí jsme se středně těžkým poraněním transportovali vrtulníkem do nemocnice v Praze na traumacentrum, další bylo odvezeno s lehkým zraněním do nemocnice v Liberci a umístěno také na traumacentrum. Poslední z dětí nebylo viditelně zraněno, ale i přesto jsme jej z preventivních důvodů převezli do Liberce na pozorování," dodal Georgiev.

Vyšetřování převzali podle Suchánkové kriminalisté. Přesnou příčinu smrti řidiče by měla objasnit soudní pitva. Silnice musela být bezmála čtyři hodiny zavřená.

V Libereckém kraji jde za prodloužený vánoční víkend už o třetí smrtelnou nehodu. V neděli zemřel ve Slané u Semil devětaosmdesátiletý řidič, když s Peugeotem 206 vyjel mimo silnici a narazil do betonové propusti. Na Štědrý den zemřela v Hamru na Jezeře šedesátiletá řidička, která vyjela ze silnice, s autem se převrátila a zůstala pod ním zaklíněna.

Tragická nehoda u Bílého Kostela nebyla jedinou těžkou havárií, kterou dnes policisté na silnici I/13 řešili. U Ludvíkovic na Děčínsku se stala vážná nehoda krátce před 18:30. Řidič Škody Octavie jedoucí od Huntířova údajně na plné čáře předjížděl kolonu vozidel a střetl se s protijedoucím vozidlem, uvedla severočeská policejní mluvčí Jana Slámová.

Řidiče octavie na místě záchranáři resuscitovali a s těžkým zraněním ho přepravovali do nemocnice. Při transportu ale zemřel, uvedl mluvčí záchranné služby Prokop Voleník. Řidič z protijedoucího vozu byl podle policie jen otřesen bez viditelného zranění.