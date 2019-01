Sněhová kalamita v Čechách: Kamiony blokují silnice, skiareály omezily provoz

"Kvůli kamionu, který havaroval na mostě přes Jizeru mezi Kořenovem a Harrachovem, je silnice neprůjezdná, doporučujeme kamionům mířícím do Polska, aby zvolili alternativní trasu po silnici 35 přes Hrádek nad Nisou," dodal Šén. Kamion uvízl napříč silnice a celou ji zablokoval. I po uvolnění cesty zůstane podle Šéna silnice pro nákladní dopravu nad šest tun od Tanvaldu na Harrachov uzavřena. Potvrdilo se, že k zablokování silnice stačí jediný havarovaný kamion.

Hlavně v horách od rána hustě sněží a úklid silnic komplikuje vítr, který vytváří sněhové jazyky a závěje. "Na Jizerce budeme v průběhu dne nasazovat sněhové frézy, protože projedeme pluhem a za deset minut je to znovu zafoukané," dodal. V horách by podle něj měli být řidiči velmi opatrní, protože silnice jsou kvůli sněhovým mantinelům zúžené. Bez zimní výbavy by motoristé neměli vyjíždět. Do hor se podle Šéna vyplatí přibalit i sněhové řetězy a lopatu.

Sněží v celém kraji, i na hlavních silnicích tak zůstává vrstva sněhu. Motoristé by měli zpomalit. Problémy mají hlavně kamiony, třeba v Jablonci nad Nisou zablokovaly dopoledne kruhový objezd na výjezdu na Liberec, když se nedokázaly na mokrém sněhu rozjet do mírného kopce. Problémy mohou mít nákladní vozy i na silnici číslo 9 ve směru na Rumburk nebo na silnici 13 na Práchni u Kamenického Šenova. Uvízlý kamion komplikuje dopravu v Liberecké ulici v Jablonci nebo na silnici 10 v nedalekém Pěnčíně. Nehoda kamionu s osobním autem komplikuje dopravu v Libštátu na Semilsku. Pozor by si měli dál řidiči i na hlavním tahu na Prahu.

Podle meteorologů má být dnes oblačno se sněhovými přeháňkami, na horách bude sněžení trvalejší. "Očekáváme nárazy větru až 75 kilometrů v hodině, na horách až 90 kilometrů," uvedli v předpovědi na dnešek pro Liberecký kraj. Ubývání srážek a oblačnosti očekávají meteorologové až k večeru. Bude se ale ochlazovat. Nejvyšší teploty by měly být dopoledne, mezi dvěma a minus jedním stupněm Celsia, na horách zůstanou po celý den pod nulou.

Silný vítr dnes v Krkonoších zastavil horní úsek lanovky na Sněžku a tři lanovky ve Špindlerově Mlýně. Meteorologové varovali před tím, že na horách bude dnes vítr dosahovat rychlosti až 90 kilometrů v hodině. Krkonoše dnes dopoledne také zasáhlo silné sněžení. V Peci pod Sněžkou a na Černé hoře lanovky zůstaly v provozu. ČTK to zjistila u vlekařů a meteorologů.

Dolní úsek lanovky na Sněžku z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu je v provozu. "Druhý úsek nejezdí a nepojede minimálně ještě dva dny. Dolejšek jede. Nevidím (v Peci) ani na kabinu vzdálenou sto metrů, jaký je tady sněhopád s větrem," řekl ČTK náčelník lanové dráhy Jiří Martinec. Lanovka na Sněžku může jezdit do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině.

Ve skiareálu Špindlerův Mlýn vítr zastavil šestisedačkovou lanovku ze Svatého Petra na Pláně, dvousedačkovou lanovku u černé sjezdovky ve Svatém Petru a čtyřsedačkovou lanovku z Horních Míseček na Medvědín.

Kvůli silnému větru a sněžení je uzavřena silnice z Božího Daru na Neklid i dále na Klínovec. Jen s velkými obtížemi je sjízdná silnice z Jáchymova na Boží Dar. Skiareály tu kvůli počasí výrazně omezily provoz, v provozu je pouze malý dětský vlek a pojízdný pás v lyžařském areálu Novako. Do hor by se neměli vydávat ani příznivci běžeckého lyžování, tratě jsou zaváté a mohly by na ně padat stromy. V tiskové zprávě to uvedly pracovnice infocentra v Božím Daru.

"Žádáme návštěvníky, aby nevyjížděli do vrcholových partií Krušných hor. V okolí Božího Daru fouká silný vítr, sněží, lyžařské areály jsou uzavřeny. Lyžařský areál Klínovec má na Neklidu v provozu dva vleky, ale v současné době je přístup do areálu z Božího Daru uzavřen," uvedla za infocentrum Iva Králová.