Komplikace v dopravě: Na D35 havarovala cisterna s mlékem, potíže byly i na E55

Kamion v Českých Budějovicích se převrátil u obchodního domu Tesco na světelné křižovatce. Kolem 06:45 policie silnici uzavřela. Od půlnoci do dnešních 11:00 se stalo v kraji deset nehod, řekla mluvčí.

Ostatní silnice v jižních Čechách jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Leží na nich zbytky rozbředlého sněhu. Na Českokrumlovsku, Jindřichohradecku a Prachaticku fouká silný náporový vítr a hrozí sněhové jazyky. ČTK to dnes řekl dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Jan Hausel.

Nehoda kamionu zablokovala dnes časně ráno přivaděč na dálnici D35 u Přáslavic na Olomoucku ve směru z Ostravy na Olomouc. Řidič se při nehodě zranil a byl převezen do nemocnice. ČTK to řekla mluvčí hasičů Vladimíra Hacsiková.

Nehoda se stala kolem 05:30 u Přáslavic na exitu 281. "Cisterna sjela do příkopu a převážené mléko z ní částečně uniklo. Hasiči zajistili havarovanou cisternu proti vzniku požáru a zjišťovali, kolik mléka z cisterny a návěsu přesně uniklo. Podle dostupných informací by to mělo být asi 15 kubíků, což je polovina převáženého nákladu," uvedla mluvčí hasičů.

Na místo nehody dorazili pracovníci životního prostředí a zástupci majitele firmy, které cisterna patří. Dálniční přivaděč je ve směru Ostrava - Olomouc uzavřen, v obráceném směru je průjezdný jeden jízdní pruh. Hasiči dopoledne pomáhali s přečerpáním uniklého mléka do přivezené nádoby. "Vyprošťování vozidla bude zajišťovat specializovaná firma," uvedla Hacsiková.

Zraněného řidiče cisterny záchranná služba převezla do Fakultní nemocnice Olomouc. Okolnosti ranní nehody vyšetřuje policie. "Řidič se na místě podrobil orientační dechové zkoušce na alkohol, která byla negativní," sdělil policejní mluvčí Libor Hejtman.