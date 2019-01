Nehody kamionů blokují dopravu: Problémy na D35 a hlavním tahu na Rakousko

Kamion v Českých Budějovicích se převrátil u obchodního domu Tesco na světelné křižovatce. Kolem 06:45 policie silnici uzavřela, nyní je průjezdný směr na Písek. "Odklon dopravy směr centrum stále trvá," řekla Uhlířová.

Ostatní silnice v jižních Čechách jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Leží na nich zbytky rozbředlého sněhu. Na Českokrumlovsku, Jindřichohradecku a Prachaticku fouká silný náporový vítr a hrozí sněhové jazyky. ČTK to dnes řekl dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Jan Hausel.

V noci v Jihočeském kraji hustě sněžilo, silničáři jezdili s veškerou technikou, nejvíc na Českobudějovicku, až do druhé hodiny ranní. "Teď srážky nejsou, upravujeme to, co se podařilo ošetřit přes noc. Silnice jsou posolené se zbytky rozbředlého sněhu, upravujeme šířku pluhováním. Sněhu je někde víc, je to rozbředlý mokrý sníh, posolený," řekl Hausel.

Nehoda kamionu uzavřela dnes ráno dopravu na přivaděči na dálnici D35 u Přáslavic na Olomoucku ve směru z Ostravy na Olomouc. Řidič se při nehodě zranil, skončil v péči záchranné služby.

"Cisterna sjela do příkopu a převážené mléko z ní částečně uniklo. Hasiči zajistili havarovanou cisternu proti vzniku požáru a zjišťovali, kolik mléka z cisterny a návěsu přesně uniklo. Podle dostupných informací by to mělo být asi 15 kubíků, což je polovina převáženého nákladu," uvedla mluvčí hasičů Vladimíra Hacsiková.

Podle hasičů se nyní čeká na příjezd pracovníků životního prostředí a majitele firmy, kteří budou rozhodovat o dalším postupu. "Dálniční přivaděč je ve směru Ostrava - Olomouc uzavřen, v obráceném směru je průjezdný jeden jízdní pruh," doplnila mluvčí hasičů. Podle policejní mluvčí Jiřiny Vybíhalové se v místě tvoří kolony.