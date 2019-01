Česko zasypal sníh, hrozí dopravní kolaps

Ve vyšších polohách ve Zlínském kraji leží na vozovkách většinou uježděná vrstva sněhu krytá posypem. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Vyplývá to z aktuálních informací zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. V regionu platí až do dnešního poledne výstraha meteorologů před vydatným sněžením, na horách napadlo od pátku až 20 centimetrů nového sněhu.

V kraji je převážně zataženo, teplota se ráno pohybovala od minus pěti do minus jednoho stupně Celsia. Místy fouká slabý vítr. Odpolední maxima by podle předpovědi měla vystoupat ke třem stupňům Celsia. Přes den bude zataženo se sněžením, místy vydatným. Na západě kraje se postupně objeví déšť se sněhem nebo i déšť, později se v polohách pod 500 metrů nad mořem vyskytnou také smíšené srážky. K večeru meteorologové očekávají postupně proměnlivou oblačnost a místy sněhové přeháňky, pod 300 metrů nad mořem i smíšené nebo dešťové. Slabý jihozápadní vítr se bude měnit na mírný severozápadní až severní, jehož rychlost může místy v nárazech překonat 50 kilometrů v hodině.

V Olomouckém kraji je převážně zataženo, teplota se ráno pohybovala od minus tří do plus jednoho stupně Celsia. Místy fouká slabý vítr. Odpolední maxima by podle předpovědi měla vystoupat ke třem stupňům Celsia, na horách však pouze k nule. Přes den bude zataženo se sněžením, místy i vydatnějším. V polohách pod 500 metrů nad mořem se přechodně objeví i déšť se sněhem, ojediněle déšť. K večeru očekávají meteorologové místy protrhávání oblačnosti a postupně sněhové přeháňky. Vát bude mírný jihozápadní až západní vítr. Postupně se bude měnit na severozápadní až severní, jehož rychlost může místy v nárazech překonat 50 kilometrů v hodině.

Silnice v jižních Čechách jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. V kraji sněží, silničáři nasadili veškerou techniku. ČTK to dnes řekl dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Jiří Novotný. Podle meteorologů budou dnes teploty jeden až čtyři stupně nad nulou. V nejvyšších polohách Šumavy se mohou ojediněle tvořit sněhové jazyky.

"Teď přechází přes kraj vlna sněžení, sněhových přeháněk, deště. Technika jezdí od tří hodin téměř všude," řekl dispečer. Všechny silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, někde může být nová vrstva sněhu, už ale posolená. Ve vyšších polohách s inertními úseky je ujetá vrstva sněhu krytá posypem a drtí. Tam mohou nastat nebezpečné situace, řekl Novotný.

Na Vysočině chumelí, silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Silnici I/34 mezi Havlíčkovým Brodem a Humpolcem u obce Skála blokuje kamion, je neprůjezdná. ČTK to dnes řekl dispečer Krajské správy a údržby silnic Vysočiny Roman Hubený.

Silničáři nasadili přes 110 sypačů a 60 traktorů. Teplota je kolem nuly, na silnicích prvních tříd je rozbředlý sníh, na vozovkách druhých a třetích tříd je ujetý sníh. "Chumelí, čím víc chumelí, tím méně je vidět. Máme na I/34 u obce Skála kamion, je to neprůjezdné, čeká na vyproštění," řekl dispečer.

Řidiči v Moravskoslezském kraji by i dnes měli být opatrní, některé silnice jsou stále sjízdné se zvýšenou opatrností. Místy sjízdnost mohou komplikovat i srážky, je horší viditelnost. Vyplývá to z informací zveřejněných silničáři.

Silnice vyšších tříd ošetřované chemicky jsou převážně mokré nebo se zbytky rozbředlého sněhu. Na silnicích nižších tříd může být rozbředlý sníh nebo zbytky sněhu po pluhování, zvláště ve vyšších polohách pak může na silnicích ležet až několikacentimetrová ujetá vrstva sněhu.

Jízda na jihomoravských silnicích vyžaduje po pátečním sněžení opatrnost. Na silnicích druhých a třetích tříd ve všech okresech mohou řidiči narazit na zbytky rozbředlého sněhu po chemickém ošetření. Ve vyšších polohách leží na některých úsecích uježděná vrstva sněhu krytá posypem, zjistila ČTK z webu jihomoravských silničářů.

Do brněnských ulic vyjely sypače kolem 03:00. "Zásahu se zúčastnilo všech 21 vozidel. Spotřebováno bylo cca 120 tun posypové soli a zpluhováno bylo na více než 85 kilometrů silnic. Komunikace v naší správě jsou nyní holé a mokré," uvedl ráno provozní ředitel Brněnských komunikací Leoš Chasák.

Na Benešovsku a Příbramsku leží na silnicích druhé a třetí třídy vrstva nového sněhu. Na silnicích první třídy na Příbramsku se tvoří sněhové jazyky. Na většině území Středočeského kraje dnes ráno sněží, řidiči musí být opatrní, vyplývá z informací silničářů.

Sjízdné se zvýšenou opatrností jsou v kraji dálnice D1 a D5 a také silnice první třídy na Kolínsku a Kutnohorsku. Na řadě silnic druhé a třetí třídy pak jsou zbytky rozbředlého sněhu po chemickém ošetření.

Podle informací policie se na silnici 4 v obcích Zalužany, Kozárovice, Chraštice, Zbenice, Těchařovice, Vrančice a Milín na Příbramsku vyskytuje ledovka, silničáři se snaží úsek ošetřit.

Silnice v Ústeckém kraji jsou dnes sjízdné se zvýšenou opatrností. Pozor si musí dát řidiči na sněhové jazyky v Krušných horách. Na severu Čech fouká silný vítr a místy se ještě objevuje náledí.

Silnice jsou na většině území regionu holé a po chemickém ošetření. Sníh se ještě objevuje na komunikacích nižších tříd, a to zejména na Děčínsku a v Krušných horách. Kvůli větru se mohou objevovat sněhové jazyky.

V Libereckém kraji dnes musí řidiči počítat na silnicích s rozbředlým sněhem. Komunikace jsou zatím sjízdné se zvýšenou opatrností. Meteorologové varují před vytrvalým sněžením v Jizerských horách, kde by mohlo napadnout až 15 centimetrů sněhu.

Silničáři chemicky ošetřili hlavní komunikace v kraji. K opatrnosti nabádají policisté, kteří aktuálně vyšetřují dopravní nehodu u obce Žďárek na Liberecku, kde osobní vůz najel do dopravního značení. Provoz řídí policisté kyvadlově.

Na východočeských silnicích ve vyšších polohách leží místy rozbředlý sníh nebo uježděná sněhová vrstva. V oblasti Poličky se místy tvořily sněhové jazyky, silnice na Suchý vrch na Orlickoústecku byla sjízdná jen se sněhovými řetězy a na horských silnicích v Krkonoších a Orlických horách se držel na vozovkách čerstvý sníh. Se zvýšenou opatrností je v Královéhradeckém a Pardubickém kraji sjízdná většina silnic. ČTK to zjistila z ranního hlášení Ředitelství silnic a dálnic.

Teplota na východě Čech se dnes ráno pohybovala od minus dvou do plus dvou stupňů Celsia, v nížinách mrholilo, na horách padal déšť se sněhem.

Podle předpovědi meteorologů by mělo být v Královéhradeckém a Pardubickém kraji přes den většinou zataženo s občasným deštěm, postupně v polohách nad 800 metrů déšť se sněhem nebo sněžení. Během odpoledne a večer v nižších polohách má postupně srážek ubývat a oblačnost se může protrhávat. Nejvyšší denní teploty by se měly pohybovat od plus dvou do plus pěti stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách má být jen kolem minus jednoho stupně. Na horách bude i dnes silný vítr, v nárazech přes 20 kilometrů v hodině.

Jízdu na silnicích v západních Čechách dnes komplikují sněhové nebo smíšené srážky, místy mrholení nebo silný vítr. Ve vyšších polohách Šumavy i Krušných hor se mohou na silnicích tvořit také sněhové jazyky, informuje dnes Ředitelství silnic a dálnic.

Silnice jsou v Plzeňském i Karlovarském kraji se zvýšenou opatrností sjízdné. Na dálnici D6 v Karlovarském kraji jsou místy srážky, vozovka je většinou mokrá a kluzká. Se sněhovými nebo smíšenými přeháňkami se setkají také řidiči na dálnici D5 v Plzeňském kraji. Kvůli srážkám je horší dohlednost.