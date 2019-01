Smartwings začne létat ze Slovenska do turecké Antalye

Pojistky je potřeba aktualizovat. Co si ohlídat, abyste nepřišli o tisíce

Stroje Smartwings budou do Antalye létat z Bratislavy a Košic během sezony, tedy do října. Mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková řekla serveru, že linka Bratislava - Antalya bude provozována od 30. května až dvakrát denně a linka Košice - Antalya od 31. května až pětkrát týdně. Smartwings zatím podle E15.cz provozovala ze Slovenska do Turecka jen nepravidelné charterové lety, které si většinou objednávají pro své klienty cestovní kanceláře.

Turecké letovisko Antalya patří k oblíbeným cílům turistů. Například podle údajů Letiště Václava Havla v Praze z loňské letní sezony Antalya mezi dovolenkovými cíly vede, následována bulharským Burgasem, řeckým Heraklionem, egyptskou Hurghadou a řeckým Rhodosem. Počet cestujících z Prahy do Antalye se za léto 2018 meziročně téměř zdvojnásobil. I Smartwings v sezoně provozují lety z Prahy do Antalye a od letoška bude pravidelně létat do tureckého letoviska z Prahy nově i turecká firma SunExpress.

Smartwings byla dříve značka, pod kterou společnost Travel Service provozovala pravidelnou dopravu. Loni v prosinci ale valná hromada společnosti schválila, že název Smartwings ponese celá firma i její dceřiné podniky.

Smartwings je největší českou leteckou společností. Poskytuje pravidelné, charterové a privátní lety. V roce 2017 zvýšila konsolidované tržby o 12 procent na více než 19 miliard korun a zisk před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) o 89 procent na téměř 269 milionů korun. Na svých linkách předloni přepravila více než 5,5 milionu pasažérů, meziročně o pětinu více.