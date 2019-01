Zahnat kamiony do jednoho pruhu? Dopady mohou být katastrofální, tvrdí komora

— Autor: ČTK

Plošný zákaz jízdy kamionů v levém pruhu na dálnicích povede k dalšímu úbytku profesionálních řidičů, a tím i k celkovému poklesu tuzemské nákladní dopravy. Vyplývá to ze stanoviska Hospodářské komory ČR k poslaneckému návrhu, který prošel připomínkovým řízením. Zákaz by podle novely skupiny poslanců ANO, KSČM a ČSSD platil v pracovní dny od 06:00 do 22:00. Ministerstvo dopravy návrh podpořilo.