Česko trápí vydatné sněžení: Komplikace v dopravě, řada nehod. Přehled po krajích

Silnice do Polska přes Harrachov se v posledních letech při každém silnějším sněžení pro nákladní dopravu s výjimkou autobusů preventivně uzavírá. K zablokování provozu na 18 kilometrů dlouhém úseku stačí jediný kamion uvízlý v kopci. "Apelujeme na řidiče nákladních vozidel, aby v době uzavírky využili alternativní trasu a nepokoušeli se projet uzavřeným úsekem silnice 10," zdůraznil Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK, která má silnice v kraji na starosti.

I na hlavních tazích leží v Libereckém kraji rozbředlý sníh, problémy mohou mít hlavně kamiony ve stoupáních. Na silnicích nižších tříd je vrstva ujetého sněhu. Motoristé by měli být opatrní, silnice kloužou. Ráno vyjížděla policie ke srážce autobusu a osobního auta u Karlovic na Semilsku, obešlo se to bez zranění. U Hodkovic zase skončilo auto po smyku mimo silnici. Ani v tomto případě se nikdo nezranil.

Podobné počasí se podle meteorologů udrží po celý den. Teploty v nížinách mohou vystoupat až ke čtyřem stupňům, na horách by většinou mělo být kolem nuly. "Řidiči by měli být připraveni na náhlou změnu počasí a přizpůsobit tomu styl jízdy. Doporučujeme kvalitní zimní výbavu - zimní pneumatiky s dostatečnou výškou vzorku, při cestách do hor dostatek pohonných hmot, sněhové řetězy a lopatu," dodal Šén.

V Královéhradeckém kraji začalo v noci na dnešek silně sněžit. Na silnicích leží vrstva sněhu a řidiči musejí být při jízdě velmi opatrní. Policie v 07:00 evidovala v kraji přibližně deset nehod. Obešly se bez zranění.

V Horní Olešnici na Trutnovsku na hlavní silnici číslo 16 sjel kamion do příkopu. Mimo silnici sjel i kamion u Smidar na Hradecku. Úsek silnice číslo 14 u průmyslové zóny Solnice na Rychnovsku policie označila za nesjízdný pro kamiony. Ve stoupání v Litoboři na Náchodsku uvázl na zledovatělé silnici autobus.

Ve Dvoře Králové na Trutnovsku se srazil autobus a osobním autem. U Hajnice na Trutnovsku na silnici číslo 37 se srazila dodávka s nákladním autem, které částečně zablokovalo silnici. Další havárie policie evidovala například u Konecchlumí na Jičínsku, Bolehoště na Rychnovsku, u Hradce Králové a u Týniště nad Orlicí na Rychnovsku.

Na mnoha místech Pardubického kraje, zvláště ve výše položených oblastech, dnes sněží. Sníh na silnicích je většinou po solení rozbředlý, někde i uježděný. Někde se také může tvořit ledovka a náledí, upozorňují řidiče silničáři.

Řidiči by měli jet opatrně zvláště v okolí Hlinska, Lanškrouna, Ústí nad Orlicí, Žamberka či Poličky a Vysokého Mýta. Někde vznikají sněhové jazyky. Silnice I/11 přes Suchý vrch, kde se k údržbě nepoužívá sůl, je sjízdná jen se sněhovými řetězy. V Železných horách je vrstva sněhu místy zledovatělá, na silnici I/34 u Vendolí na Svitavsku je ledovka.

Jízdu na silnicích v Plzeňském kraji dnes ráno zhoršují smíšené srážky deště se sněhem nebo mrholení. Silnice včetně dálnice D5 jsou se zvýšenou opatrností sjízdné, jsou ale kluzké a místy se na nich může tvořit i ledovka. Ta hrozí například na Domažlicku u obce Česká Kubice u hranic s Německem, kde namrzá padající sníh. Ve vyšších polohách Šumavy zůstává na silnicích, které se nemohou v zimě solit, vrstva ujetého sněhu krytá posypem.

V Karlovarském kraji komplikuje dopravu sněžení. Na silnici I/6 u odbočky na Údrč na Karlovarsku dnes ráno havarovalo auto, dva lidé byli lehce zraněni. Dopravu na hlavním tahu z Karlových Varů na Prahu řídí policie kyvadlově, uvedla policejní mluvčí Zuzana Týřová.

Na jihu Čech bude dnes převážně zataženo se sněžením, na Šumavě předpovídají meteorologové vydatné a trvalé sněžení. Na silnicích v okrese Prachatice se tvoří sněhové jazyky. Část silnic v kraji je dnes ráno sjízdná jen se zvýšenou opatrností, část je holá a mokrá. ČTK to řekla dispečerka Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Kateřina Řepová.

Nová vrstva sněhu pokryla v noci na dnešek některé silnice ve Středočeském kraji. Se zbytky sněhu po úklidu pluhy musejí řidiči místy počítat i na hlavních tazích, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Sněžení nebo déšť se sněhem jsou po ránu hlášeny na Pražském okruhu či dálnicích D1, D5, D8, D10 a D11. Na silnicích první třídy na Příbramsku cestáři v noci varovali před sněhovými jazyky.

Řidiči na jižní Moravě musejí od rána počítat s komplikacemi, na většině území hustě sněží a teploty se pohybují od nuly do minus tří stupňů. Silničáři jsou v terénu s veškerou technikou. Větší problémy mohou být především ve vyšších polohách Blanenska a severozápadního Brněnska a také v Bílých Karpatech, kde by se mohlo vytvářet náledí a sněhové jazyky, vyplývá z údajů na webu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje a Brněnských komunikací. "Doporučujeme věnovat jízdě zvýšenou pozornost," uvedl provozní ředitel Brněnských komunikací Leoš Chasák.

Rozbředlý nebo ujetý sníh dnes ráno pokrývá většinu silnic v Olomouckém kraji, který v noci zasáhly sněhové přeháňky. V regionu stále hustě sněží. Všechny silnice jsou zatím sjízdné. Řidiči by měli jezdit se zvýšenou opatrností.

Dopravu ve Zlínském kraji komplikují dnes ráno sněhové přeháňky, které snižují dohlednost. Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Vozovky na Kroměřížsku pokrývá mnohde vrstva nového sněhu, s rozbředlým sněhem na komunikacích musejí řidiči počítat také na některých místech Zlínska. Ve vyšších polohách Vsetínska leží na silnicích uježděná vrstva sněhu krytá posypem. Ostatní vozovky v regionu jsou po chemickém ošetření mokré.

Především na silnicích nižších tříd by si řidiči v Moravskoslezském kraji stále měli dát větší pozor. V některých místech regionu navíc sjízdnost komplikují sněhové přeháňky a může tak být snížená dohlednost. Na silnici první třídy číslo 11 u Mostů u Jablunkova na Frýdecko-Místecku platí výstraha před náledím.

Na silnicích na Bruntásku může být po chemickém ošetření stále rozbředlý sníh, na Opavsku na vozovkách udržovaných posypem místy zůstává ujetá vrstva sněhu, která může být někde zledovatělá. Na Novojičínsku je potřebná vyšší opatrnost hlavně ve vyšších polohách, ujetý sníh je tam na cestách v okolí Frenštátu pod Radhoštěm. Podobná je situace i na Frýdecko-Místecku, zvláště ve vyšších polohách v horských oblastech. Na Ostravsku a Karvinsku jsou komunikace sjízdné bez většího omezení.