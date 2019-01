Nehoda kamionů a sníh komplikují provoz na D1, nejezděte do Krušných hor

TOP 09 je deset let! Je však co slavit?

Nehoda dvou kamionů na D1 u obce Podhoří u Lipníku nad Bečvou byla nahlášena krátce po 10:00. Při nehodě podle Hejtmana nebyl nikdo zraněn, avšak dálnice byla u Podhoří ve směru od Ostravy na Prahu uzavřena.

"Aktuálně byl zprovozněn jeden jízdní pruh. Zatím nelze odhadnout, jak dlouho tato situace ještě potrvá," uvedl odpoledne policejní mluvčí Libor Hejtman.

Jihomoravský kraj - Vytrvalé sněžení komplikuje dopravu. Kolony se tvoří na D1 kolem 204 km, pro kamiony jsou nesjízdné některé úseky silnic I/43 a I/54. Jeďte opatrně a počítejte s delší brzdnou dráhou. — Policie ČR (@PolicieCZ) 8. ledna 2019

Kvůli nehodě se na dálnici u Lipníku nad Bečvou ve směru na Prahu vytvořila zhruba sedmikilometrová kolona automobilů, která se po otevření jednoho dálničního pruhu dala pomalu do pohybu.

Řidiči by kvůli silném větru a sněžení neměli jezdit do Krušných hor, zejména do Božího Daru. Silnice na vrchol Klínovce je uzavřena, další silnice v oblasti se zatím daří udržovat sjízdné s maximálním úsilím silničářů. Do hor by se neměli vydávat ani běžkaři a turisté, varoval rekreanty starosta Božího Daru Jan Horník (STAN). Varování před nepříznivými podmínkami na horách vydala i policie. Sněžení a silný vítr má na horách přetrvat nejméně do středečního časného rána.

"V současné době byla již uzavřena obslužná komunikace na vrchol Klínovce. Podle aktuální situace se zřejmě bude uzavírat silnice z Božího Daru od kruhého objezdu směrem na Neklid, Klínovec a Vejprty. Žádáme řidiče o respektování nastalé situace, aby do hor raději nejezdili," uvedl v tiskové zprávě Horník.

Kvůli nepříznivému počasí byl přerušen také provoz skibusů mezi Fichtelbergem, Neklidem a Klínovcem. Skiareály včetně lanovek zatím zůstávají v provozu.