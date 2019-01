Smrt na silnicích: Řidiči zírají do mobilů, cyklisté bez přilby. BESIP spustí nové kampaně

"Přestože před více než 20 lety umíralo na silnicích násobně více osob, než tomu bylo v uplynulých letech, stále vidím nevyužitý potenciál k dalšímu snižování. Nová auta jsou zpravidla bezpečnější, ale i v těchto, bohužel, umírají nepřipoutaní lidé, stále máme vysoké počty usmrcených i těžce zraněných cyklistů, kteří nepoužili přilbu, fatální následky nehod 'neviditelných' chodců jsou také neustále omílaným tématem. Zcela zbytečné jsou fatální nehody způsobené tím, že se řidič rozptyluje mobilním telefonem nebo nedodržuje ani minimální bezpečnostní odstup od vozidla před sebou," uvedl Neřold.

Nárůst v počtu smrtelných nehod byl loni zaznamenán téměř na všech komunikacích. "Nejvíce usmrcených je vždy evidováno na silnicích prvních (38 procent) a s odstupem pak na silnicích druhých tříd (23 pct)," uvedl Neořold. Podle dnešních informací policie loni na silnicích první třídy přišlo o život 214 lidí, což je o 28 víc než v roce 2017. Při nehodách na silnicích druhé třídy v roce 2018 zahynulo 133 lidí, tedy o 16 více než rok předtím.

Během řízení motorového vozidla je nejdůležitější dodržovat maximální povolenou rychlost v daném úseku. Rychlost je jedna ze společných příčin tragických dopravních nehod. Dle průzkumu nejvíce rychlost porušují řidiči od 18 - 25 let, druzí jsou 25 - 64 let a třetí 65 a více let. pic.twitter.com/W9qRWi1Ley