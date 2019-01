Dopravu na Liberecku zkomplikoval sníh a vítr, některé silnice jsou pro kamiony uzavřené

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Sníh ráno zastavil i provoz na frekventované železniční trati z Kořenova přes Harrachov do Sklářské Poreby v Polsku. Vlaky nejezdily od 08:00. Zavedena nebyla kvůli množství sněhu ani náhradní autobusová doprava. Trať se podařilo zprůjezdnit až hodinu po poledni. První vlak, který mohl pokračovat až do Polska, vyjel z Liberce ve 12:35 a do Sklářské Poreby dorazil po 14:00.

Po silnici 10 do Harrachova a dál do Polska autobusy a auta projedou. Řidičům kamionů silničáři doporučují využít k cestě do Polska alternativní trasu po silnici 35 přes Hrádek nad Nisou. Silnice na Harrachov se zavírá s každým silnějším sněžením, k zablokování 18 kilometrů dlouhého úseku totiž stačí jediný uvízlý kamion. "Apelujeme proto na řidiče nákladních vozidel, aby v době uzavírky využili alternativní trasu a nepokoušeli se projet uzavřeným úsekem silnice 10," zdůraznil Šén.

Uzavřená je pro nákladní dopravu nad šest tun také silnice třetí třídy z Mníšku na Liberecku přes Oldřichovské sedlo do Raspenavy. Silnice se nesolí a je na ní zledovatělá vrstva ujetého sněhu, proto zůstane podle Šéna pro kamiony uzavřena až do odvolání. K cestě do Raspenavy a Hejnic musí řidiči kamionů využít hlavní silnici 13 přes Frýdlant, která se udržuje chemicky.

Hlavní tahy v Libereckém kraji jsou většinou holé a mokré, ve vyšších polohách může na vozovkách ležet rozbředlý sníh. Na silnicích nižších tříd je vrstva ujetého sněhu. Motoristé by měli být opatrní, silnice kloužou. "Řidiči by měli být připraveni na náhlou změnu počasí a přizpůsobit tomu styl jízdy. Doporučujeme kvalitní zimní výbavu - zimní pneumatiky s dostatečnou výškou vzorku, při cestách do hor dostatek pohonných hmot, sněhové řetězy a lopatu," dodal Šén.