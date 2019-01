Boží Dar zahalila bílá tma, všechny silnice do města jsou uzavřeny

V Karlovarském kraji kvůli neustávajícímu sněžení a silnému větru jsou do odvolání uzavřeny všechny silnice do Božího Daru na Karlovarsku, včetně silnice I/25 z Jáchymova na Boží Dar a hraničního přechodu do Německa. ČTK to dnes sdělil starosta Božího Daru Jan Horník. Podle něj by řidiči měli situaci respektovat a do hor by neměli nejezdit. Uzavřena je také silnice z Přebuzi na Rolavu a z Jindřichovic na Háj na Sokolovsku.