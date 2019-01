Česko ochromil těžký mokrý sníh: Tisíce domácností bez proudu, uzavírky silnic a tratí

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Kvůli sněžení a větru se na některých místech kraje Vysočina od noci tvoří sněhové jazyky, jinde překážely stromy padající na silnice. Provoz stromy omezily také na železnici. Hasiči podle informací na svém webu dnes odstraňovali popadané stromy ze silnic asi na 30 místech. Strom zasahující na koleje zastavil před 05:30 dopravu na hlavní železniční trati na Brno mezi Žďárem nad Sázavou a Ostrovem nad Oslavou, vyplývá z webu Českých drah. Asi v 8:30 se podařilo obnovit provoz na jedné ze dvou kolejí.

Kvůli sněžení jsou na Vysočině problémy se sjízdností. Na silnici I/38 u obce Štoky nemohou vyjet kamiony. Zcela uzavřena je silnice I/34 u obce Jitkov z důvodu vyprošťování kamionu. — Policie ČR (@PolicieCZ) 9. ledna 2019

Hlavní tahy v kraji jsou většinou s vrstvou rozbředlého sněhu po chemickém ošetření. Na vedlejších silnicích leží sníh krytý posypem. Sněhové jazyky zhoršují sjízdnost silnic zejména v okolí Nového Města na Moravě.

Na Vysočině bude dnes podle meteorologů zataženo. Sněžení může být místy i trvalejší. Nejvyšší teploty odpoledne budou mezi jedním a minus dvěma stupni Celsia. Vítr s nárazy okolo 50 kilometrů v hodině bude večer slábnout.

Husté sněžení ochromilo dopravu v Ústeckém kraji. Na Chomutovsku na hlavní silnici I/7 ve směru na Německo u obce Křimov je zavřený jeden jízdní pruh, tvoří se kolona vozidel. Cestu k hraničnímu přechodu blokují kamiony v kopci na zasněženém úseku. Uzavřená je silnice mezi Libouchcem a Tisou na Ústecku, kde se na zasněžené vozovce střetla tři osobní auta.

Dopravu v Libereckém kraji komplikuje sníh a také popadané stromy. V posledních dnech napadlo už kolem 60 centimetrů sněhu a stále sněží. "Očekáváme během dneška dalších až 30 centimetrů," uvedl Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK, která má údržbu silnic v kraji na starosti.

Spadané stromy zastavily ráno provoz na železniční trati ze Smržovky do Josefova Dolu v Jizerských horách. Vlaky tam zatím nejezdí, nahradily je autobusy, předpokládá se obnovení provozu až kolem 13:00. Popadaných stromů je totiž na trati víc. Před spadlým stromem zastavily i ranní vlaky mezi Kořenovem a Desnou v Jizerských horách a na krkonošské trati mezi Poniklou a Jabloncem nad Jizerou na Semilsku. Nikomu se nic nestalo, vlaky ale nabraly zpoždění. Provoz tam už byl obnoven.

Na severu Čech energetici nejvíce poruch řeší v okresech Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Trutnov nebo Janské Lázně. Poruchy jsou podle Holingerové také v Ústeckém kraji v okolí Telnice, Měděnce a Perštejna a v Karlovarském kraji v okolí Stráže nad Ohří, Boče, Srní, Nejdku a Vřesové. Poměrně klid je zatím na Moravě, ve středních Čechách a v Plzeňském kraji, uvedla mluvčí.

Energetici měli v 11:00 v Libereckém kraji nahlášeno devět poruch na vedení vysokého napětí. "Některé poruchy jsou už odstranili, přibyly ale jiné. Na některá místa je obtížné se dostat, používáme i čtyřkolky, skútry či sněžnice," řekla severočeská mluvčí skupiny ČEZ Soňa Holingerová. Bez dodávek je v kraji asi 7000 odběrných míst. Největší problémy jsou v Jizerských horách a Krkonoších. Bez proudu jsou lidé v některých lokalitách Desné, Tanvaldu, Kořenova, Harrachova či Źeleznobrodska.

Hasiči v Libereckém kraji vyjeli během noci a dnešního dopoledne k odstranění popadaných stromů či větví zapletených v elektrickém vedení už víc než čtyřicetkrát. "V jednom kole jsou hlavně hasiči na Semilsku. Ti jezdí ke stále se opakujícím situacím, kdy stromy buď ohrožují nad vozovkou řidiče, nebo už přímo přes cestu spadly. Nejčastějším úsekem těchto události jsou komunikace v okolí Jilemnice, Tanvaldu a Jablonce nad Nisou. Problémy jsou také kolem Liberce, Chrastavy a Raspenavy," řekla ČTK mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Pavlína Bílková. Hasiči už podle ní také pomáhali u desítky dopravních nehod.

Uzavřená zůstává pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny silnice 10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Autobusy a osobní auta úsekem projedou. Řidičům kamionů silničáři doporučují využít k cestě do Polska alternativní trasu po silnici 35 přes Hrádek nad Nisou. "Apelujeme proto na řidiče nákladních vozidel, aby v době uzavírky využili alternativní trasu a nepokoušeli se projet uzavřeným úsekem silnice 10," zdůraznil Šén. Uzavřená je pro nákladní dopravu nad šest tun také silnice třetí třídy z Mníšku na Liberecku přes Oldřichovské sedlo do Raspenavy.