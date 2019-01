Komentář: Ťok se srovnává s Hitlerem a Češi nemají po čem jezdit. Kvůli silničářům je to stejně fuk

Ministr dopravy Dan Ťok není v lehké situaci. Politici mu vyčítají, že nezvládl situaci, když na dálnici napadnul sníh. Veřejnost mu vyčítá, že jeho resort za loňský rok prakticky nic neudělal. A hlasy, které volají po jeho odstoupení, se množí.

To si ministr ostatně sám uvědomuje, a proto nabídnul svou rezignaci, tu ale šéf jeho domovského hnutí ANO a premiér v jedné osobě odmítnul. Popravdě řečeno je to vcelku logické, vypadalo by fakt blbě, kdyby jeho ministra dokázal o křeslo připravit sníh, zatímco premiér by navzdory kauze ohledně údajného únosu syna a dotačních podvodů s Čapím hnízdem na své pozici zůstal.

O neotřesitelnosti Andreje Babiše ale toho bylo napsáno už mnohé a vyjmenovávat všechny důvody, proč by měl složit mandát, by vydalo na několik desítek článků. Ťok je ale o poznání svědomitější a snaží se občanům vysvětlit, co se to na českých silnicích vlastně děje, i bez používání výrazů jako "sorryjako".

Že by na to šel šťastně se ale taky říct nedá. Například včera ministr vystoupil na televizi Barrandov v pořadu, který moderoval Jaromír Soukup. Na tom není nic překvapivého, najít na této stanici pořad který nemoderuje Soukup je jako najít v Česku dálnici, která se loni nově postavila.

Pokud byste však projevili zájem si Ťokovo, resp. Soukupovo vystoupení pustit v televizi zpětně, napovíme, že vystoupil v jednom z pořadů které včera večer moderoval, a těmi jsou Moje zprávy, Moje zprávy plus, Kauzy Jaromíra Soukupa, Jaromír Soukup Live, Týden podle Jaromíra Soukupa a Instintky Jaromíra Soukupa.

Bližší informace vám neposkytneme, protože všechny pořady jsou prakticky o jednom a tom samém tématu, a tím je Soukup. Odlišují se snad jen Zprávy Jaromíra Soukupa, které jsou přejmenované Tele Tele. Komický formát a mnohdy i pravdivost zpráv je totiž stejná jako kdysi od Michala Suchánka a Richarda Genzera.

Zpět k Ťokovi, který vystoupil v jednom z výše jmenovaných pořadů. V něm například uvedl, že nedávná prosincová komplikace na D1, která připomínala boj o přežití, akorát bez Beara Gryllse, vlastně není zaviněná nikým. Přisuzuje to kombinaci nepříznivého počasí a probíhajících oprav.

Co na tom, že Česko je pravděpodobně jedinou zemí na světě, která rozkope dálnici v prosinci, kdy většina logicky smýšlejících lidí předpokládá, že bude sněžit, za tohle prostě odpovědnost nemá nikdo. Nikdo totiž určitě nevěděl, že v zimě hrozí, že napadne sníh.

O dvě minuty později ale Ťok šokoval, když prohlásil, že sněžení k zimě patří. Co si z toho vlastně vzít asi nechápe nikdo. Ťok to zkrátka nezvládl. A ne poprvé. O chvíli později totiž obhajoval stavbu a opravy na dálnicích.

A opět poněkud hůře pochopitelným způsobem. Nutno mu přičíst ke cti, že nepopírá, že nových dálnic otevřel jeho resort málo, dokonce přiznal, že za posledních 9 let to bylo jen 70 kilometrů dálnic, zatímco za těch předchozích se otevřelo více než 300 kilometrů.

Následně na pečlivě otabulkovaném listu ukázal, jaké kroky je třeba provést při opravě dálnice, modernizaci a stavbě úplně nové. "Vidíte, že ty kroky jsou skoro stejné," řekl k tomu. S tím rozdílem, že při stavbě nové dálnice je tato uzavřena. Bez lidí, bez aut, bez kolon, bez provozu, bez zdržování.

Zkrátka ideální podmínky k tomu, aby se během 365 dní postavily celé 4 kilometry. A aby náhodou nebyli řidiči pobouřeni málo, letos jim resort dopravy zavře několik jízdních pruhů na 70 kilometrech dálnic mezi Prahou a Brnem. Z celkového zhruba 200 kilometrů dlouhého dálničního úseku.

Objevují se ale i hlasy, které se ministra zastávají. Ty například tvrdí, že stavba nové dálnice není záležitostí několika měsíců, jako spíše několika let. Na to ostatně upozornil sám Ťok na twitteru, když uvedl: "Nové dálnice je možné otevírat, teprve když je někdo začne stavět."

Podle části veřejnosti tak zkrátka nesou za ony pouhé 4 kilometry vinu předchozí vlády. Pro mnohé tak bude pravděpodobně neuvěřitelným odhalením, že i v té minulé seděl na pozici šéfa resortu dopravy stejný ministr. A tristní výsledek dálnic není záležitostí několika měsíců, ale výsledek jeho více než čtyřleté práce v resortu.

Na jednu stranu tak komunikaci s veřejností nejlépe zvládnul falešný (a nyní už smazaný) účet ministra dopravy, který na twitteru uvedl, že "Hitler za 5 let otevřel 3819 km dálnic a je v Německu dodnes velmi neoblíbený."

Na stranu druhou je díky silničářům ve skutečnosti jedno, kolik kilometrů dálnic v Česku máme. Dokud bude lidi odpovědné za dopravu překvapovat, že v zimě sněží, a dokud budou v létě z velké části rozkopané, stejně bude většina z nich téměř neprůjezdná.